700 đội bóng tranh tài tại Giải bóng đá mini Thanh niên Việt Nam 2026

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Đỗ Tuấn Hanh nhấn mạnh, Giải bóng đá Thanh niên Việt Nam – Cúp ASINA 2026 là hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong thanh niên; tạo dựng sân chơi lành mạnh, bổ ích, đáp ứng nhu cầu giao lưu, kết nối, phát triển các câu lạc bộ, đội, nhóm, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên.

Thông qua các hoạt động thể thao, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam mong muốn tiếp tục đa dạng hóa các phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên, đưa tổ chức Hội đến gần hơn với thanh niên. Mỗi sân bóng không chỉ là nơi tranh tài mà còn tạo thêm môi trường để thanh niên giao lưu, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm và gắn bó hơn với cộng đồng.

Năm nay, Giải thu hút tới 700 đội bóng từ các câu lạc bộ bóng đá phong trào thanh niên trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, các tỉnh Hưng Yên, Thái Nguyên và thành phố Hải Phòng.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Đỗ Tuấn Hanh phát biểu khai mạc. Ảnh: Đức Vũ

Các cầu thủ sẽ thi đấu theo luật của WMF với 6 người/đội. Vòng loại diễn ra theo thể thức đấu loại trực tiếp. Sau đó, 16 đội có thành tích tốt nhất sẽ chia thành 4 bảng, tranh tài ở vòng chung kết.

Toàn bộ giải đấu sẽ được tổ chức gói gọn trong tháng 10 và 11- 2026 nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2026). Trong đó, vòng chung kết và lễ bế mạc dự tính diễn ra vào ngày 29-11 tới đây tại Hà Nội.

Trao bảng tượng trưng 700 lá cờ cho 700 đội bóng tại giải đấu. Ảnh: Đức Vũ

Được biết, Ban tổ chức sẽ trao Cúp vô địch, bộ Huy chương Vàng và tiền thưởng 5 triệu đồng tặng đội có thành tích xuất sắc nhất.

Bên cạnh đó, Giải còn có một giải Nhì gồm bộ Huy chương Bạc kèm tiền thưởng 3 triệu đồng; một giải Ba gồm bộ Huy chương Đồng kèm tiền thưởng 2 triệu đồng; một số giải phụ gồm kỷ niệm chương và 1 triệu đồng tiền thưởng.

Các đội bóng tranh tài ngay sau lễ khai mạc.

Ngay sau Lễ khai mạc, trận đấu giao lưu giữa Câu lạc bộ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" với các đội bóng khác đã mở màn cho chuỗi các trận đấu của Giải. Câu lạc bộ này quy tụ các cầu thủ nổi tiếng như: Trần Minh Vương, Nguyễn Thanh Nhàn, Phạm Lý Đức cùng nhiều gương mặt trẻ có sức ảnh hưởng trong cộng đồng bóng đá nói riêng, thể thao nước nhà nói chung.