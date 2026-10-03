Thắng tối thiểu Nhật Bản, U23 Hàn Quốc giành Huy chương Vàng ASIAD 20

Tối 3/10, U23 Nhật Bản chạm trán Hàn Quốc trong trận tranh Huy chương Vàng môn bóng đá nam ASIAD 20.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Hàn Quốc là đội chủ động hơn khi liên tiếp có những tình huống lên bóng dọc hai biên để tận dụng tốc độ của các cầu thủ chạy cánh.

U23 Hàn Quốc giành Huy chương Vàng ASIAD 20.

Phút 6, Eom Ji-sung cướp được bóng bên phần sân nhà rồi bứt tốc đến sát vòng cấm U23 Nhật Bản. Đáng tiếc, pha kết thúc của cầu thủ này lại hơi với nên bóng đi vọt xà ngang khung thành đội chủ nhà.

Không chịu lép vế, U23 Nhật Bản cũng lập tức có lời đáp trả. Từ quả tạt chuẩn xác của đồng đội, trung vệ Okabe bật cao đánh đầu trong tư thế khá thoải mái nhưng không thể đưa bóng đi trúng khung thành.

Sau những phút đầu tương đối cởi mở, tốc độ trận đấu dần chậm lại. Hai đội đều ưu tiên sự an toàn, tập trung tranh chấp ở khu vực giữa sân và hạn chế tối đa khoảng trống cho đối phương khai thác.

Phút 17, Bae Jun-ho thử vận may bằng cú sút căng từ ngoài vòng cấm đưa bóng chạm người hậu vệ U23 Nhật Bản và đi ra ngoài.

Phút 27, U23 Nhật Bản gặp tổn thất về nhân sự khi tiền đạo Nwadike dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Sau đó, Fukunaga được đưa vào sân thay thế.

Dù là sự thay đổi bất đắc dĩ, nhưng sự xuất hiện của Fukunaga đã giúp cách triển khai tấn công của đội bóng xứ mặt trời mọc trở nên biến hóa hơn.

Phút 38, Fukunaga tung cú sút chéo góc đưa bóng khẽ chạm chân cầu thủ đối phương và đổi hướng. Đáng tiếc, bóng lại đi cắt ngang khung thành U23 Hàn Quốc.

Ngay sau đó, Fukunaga tiếp tục có cơ hội với pha bắt volley nhanh, nhưng bóng vẫn không đi trúng mục tiêu.

Bước sang hiệp hai, U23 Nhật Bản là đội chủ động hơn khi đẩy cao đội hình và tăng tốc độ tấn công nhằm tìm bàn mở tỷ số.

Hàng công U23 Nhật Bản có ngày thi đấu thiếu may mắn trước Hàn Quốc.

Phút 54, Yokoyama xử lý khéo léo để loại bỏ hậu vệ U23 Hàn Quốc trước khi tung cú sút, nhưng pha dứt điểm lại không đủ chính xác.

3 phút sau, khung thành U23 Hàn Quốc tiếp tục bị đặt trong tình trạng báo động. Sau một tình huống bóng lộn xộn trong vòng cấm, đội trưởng Ichihara bật cao đánh đầu đưa bóng đi ra ngoài.

Trong lúc hàng công vẫn đang loay hoay chưa tìm được đường vào lưới đối phương, U23 Nhật Bản lại mắc lỗi dẫn đến bàn thua.

Phút 61, hậu vệ Sato để mất bóng và U23 Hàn Quốc lập tức tổ chức phản công. Thủ thành Rui Araki đoán trước ý đồ căng ngang của Yang Minhyeok nhưng lại đấm hụt bóng, tạo cơ hội cho Eom Ji-sung. Cầu thủ thuộc biên chế Swansea thực hiện pha giả sút đánh lừa cầu thủ phòng ngự U23 Nhật Bản, sau đó xoay người sút tung lưới đội chủ nhà.

Bị dẫn bàn, U23 Nhật Bản buộc phải đẩy đội hình lên cao hơn. Phút 72, Yokoyama đột phá vượt qua hậu vệ đối phương rồi dứt điểm ở góc hẹp, nhưng thủ môn U23 Hàn Quốc vẫn kiểm soát được tình hình.

Phút 80, Ishii thực hiện cú cứa lòng kỹ thuật, đưa bóng vượt qua tầm với của thủ môn U23 Hàn Quốc. Tuy nhiên, bóng lại dội mép ngoài cột dọc khung thành và đi ra ngoài.

Trong những phút cuối, U23 Nhật Bản dồn toàn bộ đội hình sang phần sân đối phương để tìm bàn gỡ. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn và liên tục đưa bóng ra hai biên, các pha tấn công của đội chủ nhà vẫn thiếu sự chính xác cần thiết.

Chung cuộc, U23 Hàn Quốc giành chiến thắng 1-0 trước U23 Nhật Bản, qua đó giành Huy chương Vàng môn bóng đá nam ASIAD 20.