Vận động viên Nguyễn Ngọc Trâm: 'May mắn đến từ nỗ lực'

Từ “em út” đến “chị cả”

Ngày 22/9, tại Nhà thi đấu Toyohashi Gymnasium, Nguyễn Ngọc Trâm cùng Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên thắng Iran 5-0 trong trận chung kết kata đồng đội nữ, mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Sau khi hoàn thành bài thi, ba cô gái ôm nhau rồi bật khóc. Với Trâm, đó là khoảnh khắc giải tỏa những áp lực đã được giữ lại trong suốt một thời gian dài.

Tấm Huy chương Vàng ấy càng đặc biệt khi Trâm là thành viên duy nhất của đội hình vô địch ASIAD 19 tiếp tục góp mặt tại ASIAD 20. Ba năm trước tại Hàng Châu, cô thi đấu cùng Nguyễn Thị Phương và Lưu Thị Thu Uyên, khi ấy Trâm là người trẻ nhất đội. Đến ASIAD 20, hai đồng đội cũ không còn sát cánh, thay vào đó là Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên. Từ một “em út”, Trâm trở thành người nhiều kinh nghiệm nhất trong đội hình mới.

Sự thay đổi về đội hình kéo theo sự thay đổi về vai trò. Ở Hàng Châu, Trâm chủ yếu tiếp nhận sự chỉ dẫn của các đàn chị. Tại Aichi-Nagoya, cô quan sát và hỗ trợ hai đồng đội trẻ hơn, nhất là trong những thời điểm họ mất tập trung. Khi cần, Trâm nhắc đồng đội chỉ chú ý đến người cùng thực hiện bài, làm lại động tác thật chậm, giữ nhịp rồi mới tăng tốc. Với cô, giúp đồng đội bình tĩnh cũng quan trọng như hoàn thành tốt phần thi của chính mình.

Để đội hình mới tạo được sự ăn ý, Trâm cùng Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên có khoảng 4-5 tuần tập luyện tại Osaka. Có những ngày cả ba tập ba buổi, từ sáng, chiều đến tối; cuối tuần cũng dành cho tập luyện. Thời gian ở bên nhau giúp họ hiểu hơn từng nhịp chuyển động, tốc độ và cách phối hợp. Trâm gọi đó là quá trình “mài dũa”, để khi bước lên thảm đấu, ba người có thể thi đấu như “3 mà 1”.

Ba nữ vận động viên Việt Nam ôm nhau bật khóc sau khi biết đã đoạt Huy chương Vàng ASIAD 20. Ảnh: Tam Ninh.

Nhưng sự chuẩn bị ấy đã bắt đầu từ trước chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Những động tác có độ khó cao được HLV Đỗ Thị Thu Hà và các vận động viên nghiên cứu, tập luyện từ đầu năm. Đội xem video của những đối thủ mạnh, tham khảo cách xử lý động tác ở các môn thể thao khác để đưa vào bài biểu diễn những pha nâng, đỡ, bật, xoay và tiếp đất, đòi hỏi sự phối hợp chính xác giữa cả ba người. Có những động tác chỉ một sai sót khi tiếp đất cũng có thể khiến vận động viên gặp chấn thương. Nhưng chính những bài tập ấy tạo nên điểm nhấn cho phần thi, đồng thời đòi hỏi ba cô gái đặt niềm tin tuyệt đối vào nhau.

Các nữ võ sĩ "mở hàng vàng" cho Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Ảnh: Tam Ninh.

Phía sau tấm huy chương

Những nỗ lực ấy càng bị thử thách khi Trâm gặp chấn thương ngay trước ASIAD 20. Đầu tháng 9, trong lúc giãn cơ tại Osaka, cô bất ngờ đau ở gót chân phải. Ban đầu Trâm nghĩ mình chỉ bị chuột rút, nhưng sau đó không thể đứng và đi lại bình thường, phải nhờ người hỗ trợ.

Khi ngày tới Nagoya đã cận kề, nơi tập chỉ có ba vận động viên và một huấn luyện viên, không có bác sĩ đi cùng. Cơ hội góp mặt tại sân chơi ASIAD từng khiến chính Trâm đặt dấu hỏi. Sau đó, cô đã kịp thời phục hồi tại Nhật Bản để trở lại tập luyện. Thử thách tiếp tục đến ngay trước ngày thi đấu. HLV Đỗ Thị Thu Hà cho cả đội thực hiện toàn bài và phân thế liên tục ba lần trong khoảng năm phút. Sau quá trình khởi động và tập luyện với cường độ cao, đầu gối của Trâm bị đau và sưng.

Cô bước vào trận chung kết với một cơ thể không ở trạng thái tốt nhất. Nhưng khi bài thi bắt đầu, Trâm gần như không còn nghĩ đến cơn đau. Trước mắt cô là hai đồng đội trẻ, là tấm Huy chương Vàng cần được bảo vệ và là trách nhiệm mà cả đội đã mang theo trong suốt quá trình chuẩn bị. Trâm chia sẻ rằng họ nỗ lực không chỉ cho bản thân, mà còn vì HLV, lãnh đạo, gia đình và những người đặt niềm tin vào đội. Có lẽ vì vậy mà những giọt nước mắt chỉ xuất hiện sau khi tất cả đã kết thúc. Ba cô gái ôm nhau, khóc và cùng nhìn lại những tháng ngày mà họ gần như không cho phép mình nghĩ đến thất bại.

Nguyễn Ngọc Trâm giúp Thể thao Việt Nam có Huy chương Vàng đầu tiên tại ASIAD 20.

Chia sẻ về chấn thương, Trâm nói với giọng bình thản, bởi theo cô, đó là câu chuyện khá bình thường của các vận động viên chuyên nghiệp. Học Karate từ khi còn là một cô bé lớp 3 và liên tục gắn bó với môn thể thao này gần 16 năm, lưng Trâm vẫn đau âm ỉ sau một chấn thương gặp phải 8 năm trước. Trong cuộc trò chuyện sau khi trở về Việt Nam, Trâm nhắc nhiều đến sự thay đổi của bản thân không chỉ trên phương diện chuyên môn. Với cô, điều thay đổi lớn hơn nằm ở nhận thức về trách nhiệm.

Sau khi trở thành cán bộ, chiến sĩ Công an, Trâm cảm nhận mình không còn chỉ thi đấu cho bản thân và gia đình. Mỗi lần bước lên thảm đấu giờ đây còn gắn với ý thức thi đấu vì Tổ quốc, vì màu cờ sắc áo. Bởi vậy, mỗi tấm huy chương trong suy nghĩ của Trâm không chỉ thuộc về ba vận động viên trên thảm đấu, mà còn là thành quả của ban huấn luyện, đồng đội, gia đình và những đơn vị đã đồng hành cùng cô.

Phía sau trách nhiệm ấy là những khoảng thời gian xa nhà. Trước trận chung kết, Trâm gọi điện cho gia đình và nhờ bố mẹ thắp hương trước giờ thi đấu. Sau khi hoàn thành bài thi biết mình đã giành chiến thắng và được sử dụng điện thoại, cô liên lạc ngay về nhà. Chị gái Trâm là người đầu tiên nhận tin, bố mẹ Trâm thì theo dõi con gái qua truyền hình và chúc mừng sau chiến thắng.

Nguyễn Ngọc Trâm (đầu tiên bên trái) hiện là vận động viên có bảng thành tích hàng đầu của Thể thao CAND.

Việc trở về thăm nhà với Trâm cũng không dễ dàng. Có những giai đoạn vài tháng cô mới về một lần. Sau khi trở về từ ASIAD 20, Trâm chỉ có khoảng 2-3 giờ ở nhà trước khi tiếp tục các hoạt động, công việc. Cô thừa nhận bản thân gần như chưa có một ngày trọn vẹn bên gia đình sau khi trở về. Từ những gì đã trải qua, Trâm đúc kết một điều rất giản dị khi nhắn nhủ những vận động viên trẻ: “May mắn đến từ nỗ lực”. Với cô, càng nỗ lực thì cơ hội để “may mắn” đến càng nhiều; đừng ngại khó, đừng ngại mệt và hãy cố gắng để sau này không phải nuối tiếc.

Nhìn vào hành trình của Trâm, câu nói ấy không phải một triết lý chỉ xuất hiện sau thành công. Nó được hình thành từ chính những năm tháng cô gắn bó với Karate: từ cô bé bắt đầu tập luyện ở tuổi học trò đến vận động viên đội tuyển quốc gia; từ “em út” tại ASIAD 19 đến “chị cả” ở ASIAD 20; từ người nhận sự dìu dắt của đàn chị đến người hỗ trợ những đồng đội trẻ hơn.

Với Nguyễn Ngọc Trâm đây đã lần thứ hai liên tiếp cô có vinh dự bước lên vị trí cao nhất trên bục trao huy chương một kỳ ASIAD. Ảnh: Tam Ninh.

Trâm cũng không suy nghĩ quá nhiều về chuyện mình có đang “làm nên lịch sử” hay không. Khi được hỏi về việc góp mặt trong hai đội hình liên tiếp giành Huy chương Vàng ASIAD, cô cho biết điều quan trọng với mình vẫn là giữ được màu huy chương.

Phía trước nữ vận động viên CAND vẫn là những mục tiêu mới, từ Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc đến SEA Games 34 tại Malaysia. Cô muốn tiếp tục duy trì thành tích và sát cánh cùng những đồng đội trẻ hơn.

Với những gì đã trải qua tại ASIAD 20 và cả chặng đường gắn bó cùng Karate, Trâm cho rằng hai chữ “may mắn” nếu có đơn giản là phần thưởng cho những nỗ lực đã bỏ ra. Bởi phía sau tấm Huy chương Vàng là hàng tháng tập luyện, những chấn thương, những ngày tháng xa gia đình... Tất cả bắt đầu từ một điều rất giản dị: nỗ lực không ngừng nghỉ.