Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20: Việt Nam giành huy chương vàng thứ 3

Đánh bại đội tuyển Thái Lan với tỷ số 2-1 ở chung kết nội dung 4 nữ, đội tuyển cầu mây Việt Nam giành huy chương vàng ASIAD 20. Với việc giành thêm tấm huy chương vàng thứ 3 này, đoàn thể thao Việt Nam đã bứt phá từ hạng 21 lên vị trí 19 trên bảng tổng sắp huy chương với 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 19 huy chương đồng.

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam nhận huy chương vàng tại ASIAD 20. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Top dẫn đầu chứng kiến sự thống trị tuyệt đối của đoàn thể thao Trung Quốc với 169 huy chương vàng, 89 huy chương bạc và 83 huy chương đồng. Đoàn thể thao nước chủ nhà Nhật Bản ở vị trí thứ 2 với 83 huy chương vàng, 93 huy chương bạc, 91 huy chương đồng, tiếp sau là đoàn thể thao Hàn Quốc với 38 huy chương vàng, 43 huy chương bạc và 68 huy chương đồng.

Ở khu vực Đông Nam Á, đoàn thể thao Thái Lan tiếp tục giữ vị trí số 1 khi đứng vững ở hạng 7 với 18 huy chương vàng, 13 huy chương bạc và 21 huy chương đồng.

Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 20 tính đến 19 giờ 30 phút ngày 3-10. Ảnh: results.asiangames2026.org