Toàn cảnh Ngày hội bóng đá chào mừng 70 năm thành lập CLB Công an Hà Nội

Chiều 3-10, sân vận động Hàng Đẫy diễn ra Ngày hội bóng đá Kỷ niệm 70 năm thành lập CLB bóng đá Công an Hà Nội (10/10/1956 – 10/10/2026).

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Chủ tịch CLB bóng đá Công an Hà Nội tham dự sự kiện

Đông đảo cựu cầu thủ góp mặt tại ngày hội bóng đá

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Chủ tịch CLB bóng đá Công an Hà Nội khẳng định: "Ngày hội bóng đá không chỉ là dịp để nhìn lại hành trình đã qua, tôn vinh những thành tựu đã đạt được, mà còn là dịp để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những người đã đặt nền móng, xây dựng, gìn giữ và tiếp nối những giá trị truyền thống của CLB bóng đá Công an Hà Nội".

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Chủ tịch CLB Công an Hà Nội tặng quà lưu niệm 5 đội bóng dự Ngày hội bóng đá kỷ niệm 70 năm thành lập CLB Công an Hà Nội

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt tặng chiếc áo đấu lưu niệm của CLB Công an Hà Nội tới cựu cầu thủ Mai Quốc Việt, đại diện Cựu cầu thủ Công an Hà Nội FC

Từ TP.HCM ra Hà Nội để được sống lại ký ức vàng son cùng các đồng đội, đồng nghiệp, cựu cầu thủ Mai Quốc Việt xúc động bày tỏ: "Trên mặt cỏ sân Hàng Đẫy thân thuộc này, chúng tôi lại nghĩ về những ngày trai trẻ, cống hiến cho CLB Công an Hà Nội. Xin được chúc sức khỏe các vị lãnh đạo, các thế hệ cầu thủ Công an Hà Nội. Mong rằng truyền thống của chúng ta sẽ tiếp tục được phát huy, để đội bóng ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn, đóng góp vào thành công chung của bóng đá Việt Nam".

Những gương mặt thân quen từng một thời tung hoành trên sân cỏ khắp cả nước

Cựu danh thủ Lê Khắc Chính (71 tuổi, cựu cầu thủ Đội Tổng cục Đường sắt, cựu tuyển thủ quốc gia) chia sẻ: "Cảm xúc rất là vui, khi được gặp lại các thế hệ đàn anh, đồng nghiệp. Anh em gặp nhau tay bắt mặt mừng, ôn lại kỷ niệm ngày xưa, vui lắm".

Cựu cầu thủ Công an Hà Nội Phạm Thiếu Linh dẫn theo con trai tới tham dự sự kiện. Anh cho biết con trai cũng rất yêu mến đội bóng đá Công an Hà Nội. "Tôi muốn cháu tới đây để hiểu hơn về đội bóng mình yêu thích, cũng là nơi mà bố mình gắn bó, cống hiến một thời trai trẻ".

Những nụ cười rạng rỡ trong ngày tái ngộ

Phó Chủ tịch CLB Công an Hà Nội Trần Văn Hùng tặng hoa, cờ lưu niệm và động viên các đội trước giờ thi đấu

Ngày hội bóng đá trên sân Hàng Đẫy với sự tham gia của 5 đội bóng: Đội cựu cầu thủ bóng đá Công an Hà Nội, Cựu cầu thủ Thể Công, Cựu cầu thủ Công an Hải Phòng, Cựu cầu thủ M.A.Y Việt Nam và CLB cổ động viên Công an Hà Nội.

Những cầu thủ vang danh một thời cùng nhau xỏ giày ra sân, ôn lại ký ức đẹp đẽ

CLB cựu cầu thủ Công an Hà Nội (áo xanh) gặp CLB Cựu cầu thủ Thể Công, tái hiện trận derby kinh điển nhất lịch sử bóng đá Việt Nam

Màn so tài hấp dẫn giữa các cựu danh thủ Công an Hà Nội và Thể Công

Dù thể lực không còn sung sức, mỗi bước chạy đã chậm hơn xưa song các cựu danh thủ vẫn giữ được phong cách chơi bóng rất riêng, gợi nhắc nhiều ký ức đẹp cho người xem.

Mỗi trận đấu có thắng - có thua, song trên hết là những nụ cười, những cái ôm, bắt tay thật chặt của những đồng đội, đồng nghiệp gắn bó một thời

Sau tình huống sút penalty

...là nụ cười đến từ các cựu cầu thủ

Ngày hội bóng đá là dịp để họ gặp gỡ, hàn huyên

Cựu danh thủ Nguyễn Văn Sỹ của đội Công nghiệp Hà Nam Ninh

Cũng tại sự kiện còn diễn ra hoạt động giao lưu, tri ân, tặng quà cổ động viên. Trong ảnh: Nguyễn Filip, Đình Trọng giao lưu, ký tặng người hâm mộ

Sự kiện để lại nhiều kỷ niệm đẹp cho mỗi người tham dự