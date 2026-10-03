Thống kê trận đấu FC Viktoria Köln 2-2 1. FC Köln: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

Trao đổi với Tiền Phong tại Nagoya (Nhật Bản), Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho biết thể thao Việt Nam chưa có chuyên gia tâm lý đồng hành cùng các đội tuyển. Trong khi Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã xây dựng các chương trình hỗ trợ tâm lý, những diễn biến ở môn bắn súng cho thấy đây là khoảng trống cần được tính đến trong thể thao thành tích cao.