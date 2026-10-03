Thắng Nhật Bản, U23 Hàn Quốc lập kỳ tích, 4 lần liên tiếp vô địch bóng đá nam ASIAD. Ảnh: AFC

Trận chung kết giữa U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản diễn ra chiều 3-10, với thế trận giằng co ngay từ những phút đầu. Hai đội đều nhập cuộc thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn bên phần sân nhà trước khi tổ chức các đợt tấn công.

U23 Nhật Bản chủ động kiểm soát bóng và triển khai tấn công từ hai biên, trong khi U23 Hàn Quốc gây sức ép mạnh mỗi khi đối phương đưa bóng lên phía trước. Dù có một số tình huống nguy hiểm được tạo ra, hàng phòng ngự hai đội vẫn duy trì sự tập trung cần thiết.

Không đội nào tìm được bàn thắng trong 45 phút đầu tiên. Hiệp một khép lại với tỷ số 0-0, phản ánh đúng thế trận cân bằng và thận trọng mà hai đội tạo ra.

Sau giờ nghỉ, U23 Hàn Quốc bắt đầu tăng tốc, chủ động đẩy cao đội hình và tìm cách khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Nhật Bản.

Phút 61, bước ngoặt của trận chung kết xuất hiện. Sato để mất bóng bên cánh phải trong một tình huống xử lý không tốt. U23 Hàn Quốc lập tức tổ chức phản công và tận dụng triệt để sai lầm của đối thủ.

Oem Ji-sung có mặt đúng lúc trong vòng cấm, tung cú dứt điểm cận thành quyết đoán, đánh bại thủ môn U23 Nhật Bản, đưa Hàn Quốc vượt lên dẫn 1-0.

Bị dẫn bàn, U23 Nhật Bản buộc phải đẩy cao đội hình. Đội bóng áo xanh liên tục tìm kiếm khoảng trống và tạo sức ép lên khung thành Hàn Quốc. Phút 71, Yokoyama có pha xử lý kỹ thuật trước khi tung cú sút từ góc hẹp, song bóng đi chưa đủ hiểm để đánh bại thủ môn U23 Hàn Quốc. Chín phút sau, Nhật Bản tiếp tục đứng trước cơ hội rất tốt để gỡ hòa. Ishii thực hiện cú cứa lòng đẹp mắt, đưa bóng vượt qua tầm với của thủ môn đối phương nhưng đáng tiếc bóng lại dội mép ngoài cột dọc rồi đi ra ngoài.

Trong những phút cuối, U23 Nhật Bản dồn toàn lực tấn công, liên tục đưa bóng về phía vòng cấm Hàn Quốc. Tuy nhiên, trước sức ép ngày càng lớn, hàng phòng ngự U23 Hàn Quốc vẫn thi đấu tập trung, hóa giải thành công những pha lên bóng của đối thủ. Không thể tìm được bàn gỡ, U23 Nhật Bản chấp nhận thất bại 0-1.

Chiến thắng tối thiểu giúp U23 Hàn Quốc bảo vệ thành công Huy chương vàng bóng đá nam ASIAD. Đáng chú ý, đây là lần thứ tư liên tiếp bóng đá nam Hàn Quốc đăng quang tại Đại hội thể thao châu Á.

Thành tích này đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong lịch sử ASIAD, khi Hàn Quốc trở thành đội bóng đầu tiên vô địch bóng đá nam ở 4 kỳ ASIAD liên tiếp.