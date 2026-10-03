Lê Quang Liêm góp mặt ở Giải vô địch Cờ vua Toàn năng thế giới 2026

Ban tổ chức Giải vô địch Cờ vua Toàn năng thế giới (Total Chess World Championship) 2026 vừa công bố 6 kỳ thủ cuối cùng xác nhận góp mặt, gồm Lê Quang Liêm, Levon Aronian, Jorden van Foreest, Abhimanyu Mishra, Shakhriyar Mamedyarov và Andrew Hong, qua đó hoàn thiện danh sách 24 kỳ thủ của giải.

Giải đấu được Norway Chess phát triển và vận hành, với sự công nhận của Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE), tổ chức tại khách sạn Anantara New York Palace ở Budapest.

Kỳ thủ hàng đầu Việt Nam - Lê Quang Liêm. Ảnh: bielchessfestival

Điểm đáng chú ý của giải là các kỳ thủ sẽ tranh tài ở ba thể thức gồm cờ bán tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp. Ở nội dung bán tiêu chuẩn, mỗi kỳ thủ có 45 phút cho toàn ván, cộng thêm 30 giây sau mỗi nước đi, thay vì thể thức 90 phút cộng 30 giây thường được áp dụng ở cờ tiêu chuẩn.

24 kỳ thủ được chia thành 4 bảng, mỗi bảng 6 người, thi đấu để xác định nhà vô địch toàn năng. Giải đấu năm 2026 cũng được xem là bước chuẩn bị cho hệ thống Total Chess World Championship Tour, dự kiến khởi tranh mùa giải đầu tiên vào năm 2027.

Danh sách tham dự quy tụ nhiều kỳ thủ hàng đầu thế giới. Trong 24 người có 18 kỳ thủ sở hữu Elo trên 2.700, nổi bật là Magnus Carlsen, Fabiano Caruana, Wesley So, Vincent Keymer, Nodirbek Abdusattorov, R Praggnanandhaa, Arjun Erigaisi, Anish Giri và Alireza Firouzja.

Lê Quang Liêm được xếp hạng 18 thế giới trong danh sách tham dự. Kỳ thủ số một Việt Nam sẽ có cơ hội chạm trán nhiều đối thủ thuộc nhóm hàng đầu thế giới ở cả ba thể thức, đòi hỏi khả năng thích ứng nhanh với những quỹ thời gian và yêu cầu thi đấu khác nhau.

Ngoài Lê Quang Liêm, giải còn có sự góp mặt của hai kỳ thủ nữ là Bibisara Assaubayeva (Kazakhstan) và Vaishali Rameshbabu (Ấn Độ).

Sự kiện tại Budapest là một trong những giải đấu đáng chú ý của làng cờ vua thế giới trong năm 2026, đồng thời mở ra cơ hội để Lê Quang Liêm tiếp tục thử sức ở sân chơi quy tụ nhiều kỳ thủ có thứ hạng cao.