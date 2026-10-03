Hơn 400 tay vợt dự Giải quần vợt Đà Nẵng mở rộng

Các trận tranh tài tại giải diễn ra hấp dẫn. Ảnh: THÀNH DANH

Quy tụ hơn 400 tay vợt trên địa bàn thành phố và cả nước tranh tài, giải đánh dấu bước chuyển mình của phong trào quần vợt trên địa bàn thành phố. Khá lâu mới có một sân chơi quy mô cho những người đam mê quần vợt, nên giải đấu được đón nhận tích cực và có sự lan tỏa lớn.

Đáng chú ý, đây là giải đấu đầu tiên Liên đoàn Quần vợt thành phố Đà Nẵng tổ chức sau thành công của đại hội nhiệm kỳ 2026 - 2031, với mục tiêu khôi phục và đưa phong trào quần vợt phát triển bền vững. Các tay vợt tham dự giải chinh phục thử thách ở nội dung đôi nam 1.230, đôi nam nữ 1.230, đôi nam 1.320, đôi nam 1.550 và đôi nam 1.850.

Sau khai mạc, giải diễn ra hấp dẫn, kịch tính, thu hút đông người hâm mộ cổ vũ. Tinh thần chơi hết mình, thi đấu đẹp và mang về những trận đấu đáng nhớ được các tay vợt thể hiện trong từng pha bóng, trận đấu.

Ông Võ Thanh Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt thành phố Đà Nẵng cho biết, giải được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh để vận động viên giao lưu, thi đấu rèn luyện sức khỏe, tăng cường gắn kết cộng đồng. Thông qua giải, đẩy mạnh sự phát triển của phong trào quần vợt nói riêng và thể dục - thể thao nói chung.

Giải diễn ra đến hết ngày 4/10.