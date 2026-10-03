Trấn Thành, Hari Won và Ninh Dương Lan Ngọc 'đối đầu' dàn khách mời 'khủng' của 'Running man Vietnam'

Bước sang chủ đề “Cao thủ học đường”, Running man Vietnam mở ra một bước ngoặt khi đẩy cục diện vào thế đối đầu một mất một còn giữa hai chiến tuyến. Khối Diễn xuất quy tụ các thành viên chủ lực như Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Anh Tú Atus, Quân A.P, Quang Trung, Quang Tuấn, Hari Won, Lê Xuân Tiền, Jung Il Woo và Liên Bỉnh Phát vắng mặt vì chấn thương.

Còn Khối Thể thao, với sự đổ bộ hùng hậu của 9 khách mời gồm: Ca sĩ 14 Casper, Thái Lê Minh Hiếu, HYO, diễn viên Đình Khang, “nữ hoàng Taekwondo” Châu Tuyết Vân, biểu tượng Esports Levi, vận động viên bóng rổ Tiểu Duy, võ sĩ MMA Trần Quang Lộc và “hot boy” Jujitsu Nguyễn Tiến Triển. Sự kết hợp này hứa hẹn một trận "thư hùng nảy lửa" giữa tư duy ứng biến và nền tảng thể lực đỉnh cao.

Sau các vòng thi Đồng nhịp đồng lòng, Đôi bạn cùng tiến, Mật mã truyền tai, dàn cast đến với vòng xé bảng tên được lấy cảm hứng từ trò chơi dân gian Rồng rắn lên mây. Trò chơi đòi hỏi sự gắn kết, nhạy bén và mưu mẹo chiến thuật, buộc Khối Diễn xuất phải huy động toàn bộ trí lực để hóa giải sức mạnh áp đảo từ Khối Thể thao.

Võ sĩ Quang Lộc thậm chí còn đưa ra lời thách thức đanh thép nhằm vắt kiệt sức lực của Khối Diễn xuất. Trước sức ép quá lớn, để Jung Il Woo có thể thấu triệt chiến thuật, Hari Won đã lập tức kiêm nhiệm vai trò “phiên dịch viên” bất đắc dĩ. Hình ảnh Trấn Thành liên tục truyền đạt chiến lược và Hari Won ngồi đối diện “dịch cabin” cho Jung Il Woo đã mang lại những tràng cười sảng khoái cho khán giả.

Nhằm đảm bảo an toàn, ban tổ chức đổi sang luật thành xé bảng tên đối kháng trực tiếp. Càng về cuối, "nhiệt độ" trường quay càng bùng nổ. Trấn Thành có màn đụng độ nghẹt thở với Nguyễn Tiến Triển. Trong khi đó, Hari Won chật vật đối đầu Quang Lộc khiến Trấn Thành phải vội vã "xin tha" và ân cần bế vợ về an ủi. Về phía các thành viên thường ngày lép vế như Quân A.P, Quang Trung và Quang Tuấn cũng dùng 100% công lực để chiến đấu đến cùng khi Gia tộc R lâm nguy.

Hàng loạt bất ngờ và những màn rượt đuổi tốc độ cao sẽ tiếp tục khép lại chặng đua này. Tập này khép lại không chỉ bằng những trận cười sảng khoái hay những màn rượt đuổi nghẹt thở, mà trên hết là sự thán phục và tinh thần trân quý lẫn nhau giữa Khối Diễn xuất và Khối Thể thao. Dù phải đối đầu với một “bức tường” thể lực khổng lồ, các thành viên Khối Diễn xuất đã khai mở 100% sức mạnh tiềm ẩn, chiến đấu đến giọt mồ hôi cuối cùng.