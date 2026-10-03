Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 ngày 3/10

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam nhận huy chương vàng tại ASIAD 20. Ảnh: TTXVN phát

Ngày thi đấu 3/10 tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 2026) chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của đội tuyển cầu mây 4 người nữ Việt Nam khi bảo vệ thành công tấm HCV, nâng tổng số HCV của Đoàn Thể thao Việt Nam lên con số 3.

Trong trận chung kết kịch tính với đối thủ duyên nợ Thái Lan, các học trò của HLV Trần Thị Vui nhập cuộc tự tin và giành chiến thắng 15-11 ở set đầu nhờ sự bùng nổ của chủ công Trần Thị Ngọc Yến. Dù để Thái Lan gỡ hòa 17-15 ở set 2 và tiếp tục bị dẫn 2-5 ở set quyết định, các cô gái Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh kiên cường để lội ngược dòng thắng 15-11, khép lại trận đấu với thắng lợi 2-1 chung cuộc. Đây là tấm HCV thứ hai của riêng bộ môn cầu mây tại kỳ đại hội này (sau nội dung đôi nữ).

Một kết quả tích cực khác trong ngày đến từ đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Ở trận phân hạng 9–12, đội tuyển đã đánh bại Đài Bắc Trung Hoa 3-1, khép lại hành trình ASIAD 2026 ở vị trí thứ 10 chung cuộc. Tại môn vật, đô vật Nguyễn Thị Mỹ Trang (hạng 57 kg nữ) thi đấu nỗ lực tiến vào trận tranh HCĐ nhưng dừng bước trước nhà vô địch Olympic Akari Fujinami (Nhật Bản). Các tuyển thủ ở môn Taekwondo, Jujitsu và Golf cũng khép lại ngày thi đấu mà không có thêm huy chương.

Tấm HCV từ cầu mây nữ giúp Đoàn Thể thao Việt Nam đạt mốc 3 HCV, cải thiện vị trí trên bảng tổng sắp đại hội. Như vậy, tính tới hết ngày 3/10, đoàn TTVN giành được 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ, đứng thứ 19.

Thành tích của đoàn TTVN tại ASIAD 2026

HCV (3): Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên (Karate, kata đồng đội nữ); Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Thị Hồng Liên (cầu mây, đôi nữ); Nguyễn Thị My, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến và Nguyễn Thị Ngọc Huyền hoặc Hoàng Thị Thu Thảo (cầu mây, 4 nữ).

HCB (3): Đinh Văn Tâm (wushu, tán thủ 56 kg nam); Châu Ngọc Tuyết Sang (Taekwondo, thực tế ảo); Nguyễn Thị Tâm (boxing, 51kg nữ).

HCĐ (19): Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Thị Diệu Ly, Teqball (đôi nam nữ; Nguyễn Hoàng Minh Tân, Trần Gia Nghi); bắn súng (10m súng ngắn đồng đội nữ; Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy); Dương Thúy Vi (wushu, kiếm thuật + thương thuật); Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu, tán thủ 60kg nữ); Hứa Văn Đoàn (wushu, tán thủ 60kg nam); Nguyễn Khắc Kiên (wushu, tán thủ 65kg nam), Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông (rowling), Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc (rowling), Naraka: Bladepoint (Esports), Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ (rowling), Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú (rowling); Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc (điền kinh, chạy 4x400m hỗn hợp), Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương (canoeing, Kayak đôi nữ 500m); Cầu mây (regu 3 nam); Lưu Diễm Quỳnh (boxing); Esports (Liên minh huyền thoại).

BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG ASIAD 2026 (Cập nhật ngày 3/10/2026)

Hạng Đoàn Thể thao HCV HCB HCĐ Tổng

1 Trung Quốc 167 87 80 334

2 Nhật Bản 79 89 88 240

3 Hàn Quốc 37 43 67 147

4 Uzbekistan 21 24 24 69

5 Ấn Độ 20 26 36 82

6 Thái Lan 18 13 21 52

7 Iran 16 18 15 49

8 Kazakhstan 12 23 45 80

9 Bahrain 11 5 6 22

10 Malaysia 9 5 16 30