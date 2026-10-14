Chiều 14/10, UBND TP Huế và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ký kết Kế hoạch phối hợp hành động về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2030. Là địa phương đầu tiên triển khai ký kết kế hoạch này, Huế hướng đến phát huy giá trị di sản, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Nội dung phối hợp tập trung vào thí điểm xây dựng Huế trở thành đô thị di sản văn hóa đặc trưng của Việt Nam với các cơ chế, chính sách vượt trội; thúc đẩy công nghiệp văn hóa, hội nhập quốc tế và khai thác tài sản trí tuệ; phát triển du lịch và dịch vụ; phát triển thể dục, thể thao.

Đối với di sản, hai bên phối hợp nghiên cứu, triển khai thí điểm mô hình đô thị di sản; rà soát, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách phục vụ bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Việc nghiên cứu, lượng hóa giá trị kinh tế tổng thể của Quần thể di tích Cố đô Huế sẽ góp phần cung cấp cơ sở khoa học để lựa chọn nhiệm vụ, thu hút nguồn lực phát triển văn hóa, du lịch và dịch vụ gắn với bảo tồn.

Về công nghiệp văn hóa, kế hoạch tập trung xây dựng Đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa thành phố Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với sáu nhóm ngành ưu tiên: du lịch văn hóa; nghệ thuật biểu diễn; thiết kế sáng tạo; sản phẩm công nghiệp văn hóa số; thủ công mỹ nghệ; truyền hình, phát thanh, xuất bản và quảng cáo.

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Huy Dũng và Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh ký kết kế hoạch với sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Lâm Thị Phương Thanh cùng lãnh đạo Thành uỷ Huế

Hai bên phối hợp nâng cao chất lượng nghệ thuật, mở rộng hợp tác quốc tế cho Festival Huế; phát triển các chương trình, sự kiện mang thương hiệu riêng; hỗ trợ nghệ nhân, doanh nghiệp và các chủ thể sáng tạo hoàn thiện sản phẩm, bảo hộ sở hữu trí tuệ, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.

Các nhiệm vụ còn bao gồm nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ ứng cử Huế tham gia Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực ẩm thực, dự kiến nộp năm 2027; triển khai Đề án “Huế - Thành phố nhiếp ảnh Việt Nam” và xây dựng thương hiệu “Huế - Điểm đến điện ảnh”.

Chuyển đổi số di sản được chú trọng thông qua định hướng xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về văn hóa, di sản và du lịch Huế, phục vụ quản lý, nghiên cứu, bảo tồn, quảng bá và phát triển sản phẩm.

Trong lĩnh vực du lịch, hai bên phối hợp xây dựng các chuỗi sản phẩm chất lượng cao, tăng cường liên kết vùng thông qua Hành trình Di sản miền Trung, tuyến du lịch đường mòn Hồ Chí Minh và kết nối phát triển du lịch khu vực đèo Hải Vân, Vườn quốc gia Bạch Mã giữa Huế và Đà Nẵng. Các sản phẩm được định hướng kết hợp di sản, văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng biển đảo với ẩm thực, cộng đồng, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm.

Hai bên đồng thời phối hợp đánh giá tiềm năng, lập hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương; tăng cường quảng bá đa ngôn ngữ, ứng dụng nền tảng số và tiếp cận từng thị trường mục tiêu.

Về thể thao, kế hoạch chú trọng hỗ trợ Huế đăng cai các giải đấu quốc gia, quốc tế gắn với địa hình tự nhiên, sông nước và không gian di sản; xây dựng sản phẩm du lịch thể thao kết hợp thi đấu, tham quan, nghỉ dưỡng; nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao và các thiết chế thể thao.