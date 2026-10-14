Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và Ngân hàng MB Campuchia

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.

Báo cáo với Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc cùng đoàn công tác, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ cho biết, năm 2026 ghi dấu nhiều chuyến thăm cấp cao giữa hai nước Việt Nam - Campuchia, qua đó tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, đồng thời thúc đẩy triển khai và mở rộng hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực. Bên cạnh hợp tác kinh tế, thương mại, hai nước tiếp tục duy trì hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Hội chợ Videx Cambodia 2026 được khai mạc, góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng đi vào chiều sâu.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc trân trọng cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ Nguyễn Minh Vũ và đội ngũ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia trong tăng cường quan hệ giữa hai Nhà nước, hai Bộ Quốc phòng và nhân dân hai nước.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng mong rằng, trong thời gian tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tiếp tục có nhiều đóng góp, giúp đỡ các đơn vị quân đội hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên đất bạn Campuchia; quan tâm, đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc làm việc với Ngân hàng MB Campuchia.

Đối với Ngân hàng MB Campuchia, sau khi được chuyển đổi chính thức mô hình, ngân hàng đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng tích cực, đồng thời kiểm soát tốt tỷ lệ nợ xấu, đủ năng lực cạnh tranh với các ngân hàng khác đến từ nhiều quốc gia trên thị trường Campuchia.

Sau hơn 3 năm hoạt động, Ngân hàng MB Campuchia đã đạt được các thành tựu nổi bật, đóng góp cho Ngân sách Campuchia mỗi năm gần 2 triệu USD và sẽ tăng dần theo quy mô hoạt động. Hiện tại, Ngân hàng MB Campuchia đẩy mạnh hoạt động ngân hàng bán lẻ với các sản phẩm dịch vụ cho vay, góp phần nâng cao đời sống của người dân Campuchia, kiều bào Việt Nam sinh sống và làm việc tại Campuchia.

Phát biểu tại buổi làm việc với Ngân hàng MB Campuchia, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc biểu dương những kết quả đạt được của Ngân hàng MB Campuchia trong thời gian qua; đồng thời, yêu cầu MB Campuchia tiếp tục phát huy kết quả, thành tích đạt được trong những năm qua; đoàn kết, thống nhất, quán triệt đầy đủ các quan điểm, chỉ đạo liên quan đến công tác đối ngoại; xây dựng, rà soát chiến lược kinh doanh, nâng cao vị thế trên thị trường Campuchia; quan tâm đến các chính sách an sinh xã hội; hoạt động kinh doanh phải thượng tôn pháp luật của nước sở tại, đúng quy định của pháp luật Việt Nam, quy định của Quân đội, giữ vững phẩm chất, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.