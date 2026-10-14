Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng hỗ trợ an sinh xã hội tại xã Bến Hiên

Đại diện Quỹ Đầu tư phát triển thành phố và xã Bến Hiên trao hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hộ ông Hôih Tam. Ảnh: A TING HÀN

Hoạt động nằm trong Chương trình kết nghĩa năm 2026 giữa Đảng ủy Quỹ Đầu tư phát triển thành phố và Đảng ủy xã Bến Hiên.

Theo đó, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố hỗ trợ 80 triệu đồng cho gia đình ông Hốih Tam (thôn CutChrun), thuộc diện gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn để sửa chữa nhà ở, cải thiện điều kiện sinh hoạt; hỗ trợ sinh kế 4 con heo đen địa phương cho 2 hộ Alăng Thị Chớp và Trần Thị Chín (cùng trú thôn Mà Cooih) với tổng trị giá 10 triệu đồng.

Hộ Alăng Thị Chớp nhận cặp heo đen do Quỹ Đầu tư phát triển thành phố hỗ trợ. Ảnh: A TING HÀN

Trước đó, tại lễ ký kết chương trình kết nghĩa, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố trao 10 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho học sinh xã Bến Hiên có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong năm học 2025 - 2026.