Đồng Nai: Tai nạn giao thông giảm sau một tháng phối hợp với Cục CSGT

Chiều 14/10, Công an TP Đồng Nai tổ chức hội nghị sơ kết một tháng thực hiện kế hoạch số của Cục CSGT - Bộ Công an về tăng cường lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố.

Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT phát biểu.

Theo báo cáo, sau một tháng triển khai (từ ngày 15/9 đến 14/10/2026), tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn TP Đồng Nai chuyển biến tích cực. Toàn thành phố xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 40 người, bị thương 27 người; giảm 13 vụ, giảm 21 người chết so với thời gian liền kề.

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an TP Đồng Nai phát biểu.

Lực lượng CSGT toàn thành phố đã tổ chức 1.446 ca tuần tra, kiểm soát, lập biên bản 15.753 trường hợp vi phạm. Riêng các tổ công tác phối hợp với Cục CSGT thực hiện 199 ca tuần tra, kiểm soát, kiểm tra 17.062 phương tiện, xử lý vi phạm với số tiền phạt ước tính 26,12 tỷ đồng.

Bên cạnh xử lý vi phạm, lực lượng phối hợp còn phát hiện 2 xe mô tô liên quan vụ trộm cắp tài sản khi kiểm tra xe khách trên Quốc lộ 1A; kịp thời hỗ trợ đưa một cụ bà có dấu hiệu nguy cấp về sức khỏe đến bệnh viện cấp cứu.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá kết quả phối hợp, chỉ ra những khó khăn trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đồng thời thống nhất tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn; rà soát, kiến nghị khắc phục bất cập về hạ tầng và tổ chức giao thông.

Thượng tá Lê Đức Trình, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai báo cáo tóm tắt kết quả.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an TP Đồng Nai trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ của Cục CSGT đối với lực lượng CSGT Công an thành phố trong thời gian qua. Đồng thời, Đại tá Trần Anh Sơn yêu cầu Phòng CSGT tiếp tục phát huy hiệu quả phối hợp, chủ động khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; chủ động rà soát, kịp thời kiến nghị khắc phục các điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, bất cập về hạ tầng và tổ chức giao thông, góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an Đồng Nai kiểm tra công tác tuần tra, xử lý vi phạm của CSGT.

Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT nhấn mạnh, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cần chuyển mạnh từ xử lý vi phạm sang chủ động phòng ngừa, nhận diện và giải quyết nguy cơ ngay từ đầu. Cần rà soát từng tuyến, địa bàn, xác định các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn và bất cập về phân làn, biển báo, dải phân cách, hành lang an toàn giao thông, nhất là tại các khu vực có lưu lượng phương tiện lớn; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong quản lý, tổ chức giao thông và khắc phục những tồn tại. Qua tuần tra, kiểm soát, khi phát hiện bất cập, lực lượng CSGT phải kịp thời báo cáo, kiến nghị cơ quan chức năng xử lý.

CSGT làm nhiệm vụ trên tuyến giao thông.

Lực lượng CSGT phát hiện xe khách chở 15 xe mô tô, trong đó có 2 xe mô tô liên quan đến trộm cắp.

Dịp này, Cục CSGT trao Giấy khen tặng 2 tập thể, 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

CSGT lập biên bản người điều khiển phương tiện vi phạm.