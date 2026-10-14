Trường Cao đẳng Công nghệ TPHCM kỷ niệm 48 năm thành lập

Ông Nguyễn Ngọc Hiển - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi lễ.

Ngày 14/10, Trường Cao đẳng Công nghệ TPHCM tổ chức Lễ kỷ niệm 48 năm thành lập Trường (14/10/1978 – 14/10/2026), đánh dấu chặng đường gần nửa thế kỷ xây dựng, trưởng thành và phát triển. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy tự hào, với sự tham dự của toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên nhà trường.

Quan cảnh tại Buổi lễ kỷ niệm 48 năm thành lập trường.

Ôn lại truyền thống 48 năm xây dựng và phát triển

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Hiển – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, đây là dịp để các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên cùng nhìn lại những dấu mốc đáng nhớ, những nỗ lực và thành quả mà nhà trường đã đạt được trong suốt quá trình thực hiện sứ mệnh giáo dục và đào tạo.

Theo ông Hiển, chặng đường 48 năm là kết tinh của sự đoàn kết, tận tâm, trách nhiệm và cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên; đồng thời ghi dấu sự trưởng thành của nhiều thế hệ học sinh, sinh viên được đào tạo tại trường.

Nghi thức cắt bánh kem chúc mừng tuổi 48 của nhà trường.

Lễ kỷ niệm không chỉ là dịp tri ân những đóng góp quý báu của các thế hệ đi trước mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên hôm nay.

Tiếp nối truyền thống, vững bước tương lai

Trong không khí hân hoan của ngày kỷ niệm, nghi thức cắt bánh kem chúc mừng tuổi 48 của nhà trường đã diễn ra trong niềm vui và sự phấn khởi của toàn thể đại biểu tham dự. Khoảnh khắc ý nghĩa này thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó và niềm tin vào chặng đường phát triển tiếp theo của Trường Cao đẳng Công nghệ TPHCM.

Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên nhà trường cùng chụp ảnh lưu niệm.

Lễ kỷ niệm 48 năm thành lập Trường là dịp để mỗi thành viên HCT thêm tự hào về mái trường mình đang công tác, học tập và gắn bó; cùng chung sức phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh, tiếp tục khẳng định vị thế trong sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp.