Lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã lập biên bản xử lý tài xế ô tô khách có hành vi vượt xe trong trường hợp không được vượt trên Quốc lộ 6 sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân qua ứng dụng VNeTraffic.

Trước đó, vào khoảng 9h18 ngày 10/10, xe ô tô khách mang biển kiểm soát 29B-516.XX bị người dân phản ánh có hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông khi lưu thông trên Quốc lộ 6, đoạn qua khu vực Yên Nghĩa, TP Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội tiến hành xác minh, xử lý vụ việc. Phòng Cảnh sát giao thông giao Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 10 khẩn trương kiểm tra, làm rõ hành vi vi phạm.

Tài xế xe khách bị phạt tới 6 triệu đồng vì vượt xe sai quy định ở Hà Nội. Ảnh cắt từ video: Cục CSGT

Ngày 14/10, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 10 đã mời lái xe T.V.T. (sinh năm 1980, trú tại xã Quang Minh, TP Hà Nội) đến trụ sở làm việc.

Tại buổi làm việc, lái xe T.V.T. thừa nhận hành vi vi phạm theo nội dung phản ánh của người dân, nhận thức được sai phạm, đồng thời cam kết không tái phạm và chấp hành việc xử lý theo quy định của pháp luật.

Căn cứ kết quả xác minh, lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe về hành vi “Vượt xe trong những trường hợp không được vượt”, quy định tại điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Theo quy định, hành vi này bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng, đồng thời người vi phạm bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Qua vụ việc, Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo, hành vi vượt xe không đúng quy định tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ có mật độ phương tiện lớn. Người điều khiển phương tiện cần nghiêm túc chấp hành quy định về vượt xe, giữ khoảng cách an toàn và quan sát kỹ trước khi vượt xe.