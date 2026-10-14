Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo đại diện các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh cùng đại diện Hội LHTN Việt Nam các xã, phường và các đơn vị đoàn trực thuộc.

Các đại biểu dự chương trình

Các đại biểu dự chương trình

Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của Hội LHTN Việt Nam; khẳng định vai trò của tổ chức hội trong đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lạng Sơn hiện có hơn 166.000 thanh niên, chiếm trên 20% dân số toàn tỉnh, trong đó, hơn 53.000 thanh niên là hội viên Hội LHTN Việt Nam tỉnh. Giai đoạn 2024 - 2026, các cấp hội đã tổ chức hơn 300 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thu hút trên 45.000 lượt hội viên, thanh niên tham gia; hỗ trợ 22 mô hình phát triển kinh tế, khởi nghiệp; tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho hơn 21.000 lượt thanh niên. Từ năm 2019 đến nay, các cấp hội đã tổ chức 72 lớp tập huấn khởi nghiệp; vận động, trao tặng hơn 17.500 suất quà, trên 2.200 suất học bổng với tổng trị giá gần 6,5 tỷ đồng...

Lãnh đạo Tỉnh đoàn phát biểu tại chương trình

Cùng với đó, các công trình thanh niên và hoạt động hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, bảo vệ môi trường, khắc phục hậu quả thiên tai, ứng dụng công nghệ số được triển khai tại nhiều địa bàn, góp phần chăm lo đời sống nhân dân, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên và phát huy sức trẻ trong xây dựng quê hương.

Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam

Lãnh đạo Tỉnh đoàn trao Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" của Trung ương Đoàn cho các cá nhân

Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh ký kết chương trình phối hợp

Lãnh đạo Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao biển hỗ trợ công trình thanh niên cho các xã

Trong khuôn khổ chương trình, các thanh niên tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực đã chia sẻ kinh nghiệm, hành trình phấn đấu và những đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Dịp này, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao biển hỗ trợ công trình thanh niên cho các xã Cao Lộc, Ba Sơn, Đồng Đăng. Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh ký kết chương trình phối hợp, tăng cường kết nối nguồn lực, đồng hành cùng thanh niên trong phát triển kinh tế và tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Nhân dịp này 9 cá nhân tiêu biểu đã được nhận Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" do Trung ương Đoàn trao tặng.

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các cấp hội, đội ngũ cán bộ hội, hội viên, thanh niên trong thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh, thanh niên là nguồn nhân lực trẻ quan trọng, có vai trò đóng góp trực tiếp vào phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của tỉnh. Trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, nhất là phát huy lợi thế kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp hàng hóa và thúc đẩy khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, thanh niên cần chủ động nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng thích ứng, ý thức chấp hành pháp luật; phát huy trách nhiệm trong xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Để nâng cao chất lượng hoạt động hội trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp hội tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên, chú trọng thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo, thanh niên ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới và thanh niên đi học, làm việc xa quê; đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số để kết nối, nắm bắt nhu cầu, kịp thời đồng hành với thanh niên.

Các cấp hội cần phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao giá trị nông sản, phát triển sản phẩm OCOP, du lịch cộng đồng, thương mại điện tử và các dịch vụ gắn với kinh tế cửa khẩu; quan tâm nhân rộng mô hình thanh niên khởi nghiệp, làm kinh tế hiệu quả, tạo việc làm và thu nhập tại địa phương.

Hoạt động tình nguyện cần hướng vào những phần việc thiết thực, gắn với nhu cầu của người dân như: hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, giúp đỡ địa bàn khó khăn và tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc.

Đồng chí cũng yêu cầu các cấp hội quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh niên; chủ động phối hợp tư vấn hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng, kết nối việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp, nhất là đối với thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên yếu thế. Cùng với đó, tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng sống, đạo đức, ý thức công dân; phát huy giá trị văn hóa các dân tộc xứ Lạng, nâng cao kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên có bản lĩnh, tri thức, trách nhiệm và khát vọng vươn lên.

Các đồng chí lãnh đạo tham quan các gian trưng bày sản phẩm nông sản địa phương tại chương trình

Để tạo điều kiện cho thanh niên phát huy năng lực, đóng góp vào sự phát triển của địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phối hợp, hỗ trợ tổ chức hội hoạt động hiệu quả; quan tâm tạo cơ hội để thanh niên học nghề, tìm việc làm, khởi nghiệp và tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.