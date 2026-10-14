Đồng Nai kéo giảm tai nạn giao thông sau một tháng phối hợp với Cục CSGT

Chiều 14/10, Công an TP Đồng Nai tổ chức hội nghị sơ kết một tháng thực hiện kế hoạch tăng cường lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn, với sự phối hợp của Cục CSGT Bộ Công an.

Toàn cảnh hội nghị sơ kết một tháng thực hiện kế hoạch tăng cường lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Theo báo cáo, sau một tháng triển khai kế hoạch, từ ngày 15/9 đến 14/10/2026, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP Đồng Nai có những chuyển biến tích cực. Toàn thành phố xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 40 người, bị thương 27 người. So với thời gian liền kề, số vụ tai nạn giảm 13 vụ, số người chết giảm 21 người.

Trong tháng qua, lực lượng CSGT toàn thành phố đã tổ chức 1.446 ca tuần tra, kiểm soát, lập biên bản xử lý 15.753 trường hợp vi phạm. Riêng các tổ công tác phối hợp với Cục CSGT đã thực hiện 199 ca tuần tra, kiểm soát, kiểm tra 17.062 phương tiện.

Qua đó, các tổ công tác xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt ước tính 26,12 tỷ đồng. Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, quá trình tuần tra, kiểm soát còn giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự và hỗ trợ người dân trong tình huống khẩn cấp.

CSGT tăng cường kiểm tra nồng độ cồn.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả phối hợp trong tháng đầu triển khai, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Các đơn vị thống nhất tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông. Đồng thời rà soát, kiến nghị khắc phục các bất cập về hạ tầng và tổ chức giao thông.

Phát biểu tại hội nghị, đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an TP Đồng Nai yêu cầu Phòng CSGT tiếp tục phát huy hiệu quả phối hợp, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, cần tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

CSGT tăng cường đảm bảo ATGT trên các tuyến đường.

Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT, cho rằng công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cần chuyển mạnh từ tập trung xử lý vi phạm sang chủ động phòng ngừa, nhận diện và giải quyết các nguy cơ ngay từ đầu. Rà soát cụ thể từng tuyến đường, từng địa bàn để xác định các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn. Đồng thời kiểm tra lại những bất cập trong tổ chức giao thông như phân làn, hệ thống biển báo, dải phân cách, hành lang an toàn giao thông.

CSGT Đồng Nai tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm giao thông.

Đại tá Phạm Quang Huy khẳng định Cục CSGT sẽ tiếp tục đồng hành, quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ Công an TP Đồng Nai, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian tới.

Dịp này, Cục CSGT trao giấy khen tặng 2 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Minh Tuệ