Thanh niên Việt - Trung theo dấu chân Bác về 'địa chỉ đỏ' cách mạng

Tham gia chương trình, về phía Việt Nam, có anh Đào Đức Việt - Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội; chị Nguyễn Thị Mai Anh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên. Về phía Trung Quốc, có ông Lưu Vân Vĩ - Tham tán công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.

Các đại biểu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc tham gia hành trình đỏ tại Việt Nam.

Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa thuộc tỉnh Thái Nguyên là một vùng đất có vị trí đặc biệt quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, mảnh đất được ví như “Thủ đô của cuộc kháng chiến”, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ Việt Nam đã ở và làm việc từ năm 1946 - 1954 để lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

ATK là từ viết tắt của “An Toàn Khu” đây là hệ thống căn cứ cách mạng được xây dựng nhằm đảm bảo an toàn cho các cơ quan lãnh đạo Đảng, Chính phủ và Quân đội nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp.

Ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi Toàn quốc Kháng chiến, mảnh đất Định Hóa đã được lựa chọn làm an toàn khu vì nơi đây nằm ở vị trí chiến lược của vùng Việt Bắc.

Nơi đây có địa hình rừng núi hiểm trở, có nhiều thung lũng, khe suối và đường giao thông liên vùng.

Đại biểu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc đánh thỉnh chuông, khánh và dâng hoa, dâng hương tại ATK Định Hóa, Thái Nguyên.

Đây là điều kiện thuận lợi để bảo vệ các cơ quan đầu não của cách mạng trước sự truy lùng và tấn công của thực dân Pháp. Đặc biệt, từ Định Hóa có thể liên hệ với nhiều căn cứ quan trọng khác của Việt Bắc, tạo thành một thế liên hoàn về quân sự và chính trị.

Tại đây, đồng bào các dân tộc ở Định Hóa đã che chở, nuôi dưỡng và bảo vệ cán bộ cách mạng. Trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, người dân sẵn sàng nhường nhà, nhường lương thực, đóng góp sức người, sức của để phục vụ kháng chiến. Có thể nói: “Địa hình hiểm trở của núi sông nhập với lòng dân đã tạo thành một lực lượng vô địch”.

Các đại biểu đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khu di tích, sau đó tìm hiểu những địa điểm gắn với hoạt động cách mạng của Người và Trung ương Đảng trong thời kỳ kháng chiến.

Các đại biểu thanh niên Việt - Trung tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, công trình được xây dựng và khánh thành nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, toàn bộ hạng mục công trình được xây dựng trên tổng diện tích là hơn 21.000m2, gồm Tứ trụ, Tam quan, Chính điện dâng hương và hệ thống khuôn viên xung quanh.

Tiếp theo, đoàn Hành trình đỏ đến thăm Khu di tích lịch sử ATK Định Hóa từng là nơi ở, làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng và Chính phủ, nơi nhiều quyết sách quan trọng được đưa ra, góp phần lãnh đạo cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi.

Được Bộ VH-TT (nay là Bộ VH-TT-DL) xếp hạng di tích quốc gia năm 1981, khu di tích gồm 13 điểm di tích thành phần, lưu giữ những dấu ấn đặc biệt của một giai đoạn lịch sử hào hùng.

Đại biểu chương trình Hành trình đỏ tham quan và tìm hiểu tại di tích lịch sử Tỉn Keo nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần ở và làm việc.

Trong những năm kháng chiến chống Pháp, nơi đây đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng liên quan đến vận mệnh của dân tộc Việt Nam.

Trong những năm 1947 - 1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần ở và làm việc tại Tỉn Keo.

Thanh niên Việt - Trung chụp ảnh lưu niệm tại "địa chỉ đỏ" ATK Định Hóa, Thái Nguyên.

Tại đây Người theo dõi tình hình chiến trường, làm việc với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ và quân đội Việt Nam, đồng thời đưa ra những Chỉ thị quan trọng để lãnh đạo cuộc kháng chiến.

Cũng tại đây, ngày 06/12/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Cuối cùng, trong hành trình, đoàn dừng chân tại đồi Pụ Đồn còn được gọi là “đồi phong tướng”, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì lễ phong quân hàm đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp.

Đại biểu thanh niên tham quan học tập và tham khảo các tư liệu lịch sử tại đồi Pụ Đồn.

Ngày 20/1/1948 và những ngày sau đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 110 phong quân hàm Đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp.

Cùng các sắc lệnh phong cấp tướng cho một số cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cao cấp ở các cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng trong đó có Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa - Cục trưởng Cục Quân giới.

Hiện tại trong khuôn viên nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn lưu giữ nhiều kỷ vật, ảnh chân dung và các quyết định phong tướng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thanh niên Trung Quốc tìm hiểu các tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong thời kỳ hoạt động tại ATK Định Hóa, Thái Nguyên.

Theo ông Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên, địa phương là vùng đất có vị trí quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam với nhiều khu di tích lịch sử quan trọng, trong đó có Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, ATK Chợ Đồn… Đây là các "địa chỉ đỏ" tiêu biểu, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng từng sống, làm việc và lãnh đạo cuộc kháng chiến.

Phút chụp ảnh giao lưu của thanh niên Việt - Trung trong chuyến hành trình về "địa chỉ đỏ" cách mạng.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên bày tỏ mong muốn sau chương trình này, mỗi bạn thanh niên, sinh viên Trung Quốc khi trở về quê hương sẽ mang theo những kỷ niệm đẹp của Thái Nguyên, của đất nước và con người Việt Nam; đồng thời trở thành một cầu nối giới thiệu với bạn bè Trung Quốc về một Thái Nguyên thân thiện, giàu truyền thống, năng động và đang phát triển.

Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Việt Nam diễn ra từ ngày 11 - 16/10 với nhiều hoạt động ở Hà Nội, Thái Nguyên và Cao Bằng. Tham gia chương trình có 100 đại biểu, trong đó có 70 đại biểu Trung Quốc và 30 đại biểu Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu sẽ tham gia Diễn đàn Thanh niên Việt Nam – Trung Quốc, các hoạt động tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm và giao lưu giữa thanh niên hai nước; thăm, làm việc với một số mô hình thanh niên tiêu biểu để tìm hiểu kinh nghiệm trong công tác thanh niên, đổi mới sáng tạo và phát triển cộng đồng.