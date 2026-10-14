Hội Chữ thập đỏ TPHCM và Incheon đẩy mạnh hợp tác nhân đạo

Ông Cho Euiyoung, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố Incheon (Hàn Quốc), cùng các đại biểu tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo tại TPHCM.

Ngày 14/10, Đoàn đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố Incheon (Hàn Quốc) do Chủ tịch Cho Euiyoung dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc chính thức với Hội Chữ thập đỏ TPHCM. Chuyến đi mở ra nhiều cơ hội phối hợp tổ chức các hoạt động nhân đạo, tiêu biểu như chương trình hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại phường Thủ Dầu Một.

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM tiếp ông Cho Euiyoung, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Incheon (Hàn Quốc).

Tiếp đón đoàn, ông Nguyễn Minh Nhựt - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM, nhấn mạnh chuyến thăm sẽ giúp củng cố quan hệ hữu nghị, thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác nhân đạo giữa hai tổ chức. Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục phát triển sâu rộng, sự hợp tác này mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

﻿Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM và ông Choi Saeng Woo - Phó Chủ tịch thường trực Kocham Bình Dương, trao quà và học bổng cho học sinh.

Ông Nhựt cho biết, thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2024-2029 là cơ sở vững chắc để hai bên duy trì giao lưu thường xuyên. Thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ TPHCM mong muốn cùng đối tác Incheon đẩy mạnh các lĩnh vực trọng điểm như: vận động hiến máu tình nguyện, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương. Hai bên cũng hướng đến việc phát triển lực lượng tình nguyện viên, thanh thiếu niên, đồng thời nâng cao năng lực sơ cấp cứu, ứng phó thiên tai.

“Đặc biệt, việc kết nối doanh nghiệp, nhà hảo tâm để huy động nguồn lực xã hội được xem là chìa khóa nhằm triển khai các chương trình bền vững, đáp ứng đúng nhu cầu thiết thực của người dân. Qua đó, đôi bên sẽ cùng phối hợp xây dựng những sáng kiến nhân đạo cụ thể, lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc”, ông Nguyễn Minh Nhựt khẳng định.

đoàn đại biểu đã đi thực tế tìm hiểu mô hình sản xuất tại Nhà máy cà phê nông sản Meet More (xã Đông Thạnh, TPHCM).

Đồng tình với định hướng trên, ông Cho Euiyoung - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Incheon, đánh giá cao nỗ lực chăm lo cộng đồng của Hội Chữ thập đỏ TPHCM. Ông tin tưởng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia, hai thành phố sẽ là nền tảng hoàn hảo để mở rộng quy mô hợp tác. Hai địa phương có nhiều điểm tương đồng, dễ dàng tạo sự gắn kết trong việc huy động cộng đồng, doanh nghiệp cùng tham gia công tác xã hội.

“Tôi mong rằng chuyến thăm lần này sẽ trở thành dấu mốc quan trọng, đưa mối quan hệ giữa hai Hội đi vào chiều sâu, tuân thủ đúng các giá trị cao đẹp của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế”, ông Cho Euiyoung kỳ vọng.

Ông Nguyễn Minh Nhựt trao học bổng cho học sinh.

Ngay sau buổi làm việc, đoàn đại biểu đã đi thực tế tìm hiểu mô hình sản xuất tại Nhà máy cà phê nông sản Meet More (xã Đông Thạnh, TPHCM). Tiếp đó, đoàn đến phường Thủ Dầu Một để trực tiếp thăm hỏi, tặng quà và trao học bổng cho những học sinh nghèo hiếu học. Tại đây, các đại biểu Incheon đã có dịp giao lưu cùng thiếu nhi, trải nghiệm văn hóa thông qua các hoạt động làng nghề truyền thống như dệt chiếu, làm lợn đất, làm hương.

Cuối hành trình, đoàn tiếp tục ghé thăm Cù lao Thới Sơn (tỉnh Đồng Tháp) để khám phá đời sống văn hóa, sinh hoạt cộng đồng mang đậm nét đặc trưng địa phương.

Chuyến thăm của Hội Chữ thập đỏ Incheon không chỉ tăng cường sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau mà còn mở ra cơ hội huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, mang lại hy vọng tươi sáng cho những nhóm yếu thế trong cộng đồng.