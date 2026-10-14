Tích hợp 5 loại giấy tờ trên VNeID, người dân được miễn, giảm phí thủ tục hành chính

Ảnh minh hoạ: MST

Ba bước tích hợp thông tin tài khoản thanh toán

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Cục C06, Bộ Công an) vừa hướng dẫn người dân tích hợp thông tin tài khoản thanh toán và liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Theo Cục C06, Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP của Chính phủ về phát triển công dân số định hướng mở rộng các tiện ích trên VNeID, trong đó có liên kết tài khoản thanh toán, ví điện tử, thẻ ngân hàng và tài khoản tiền di động. Việc này nhằm hỗ trợ thanh toán dịch vụ công, chi trả an sinh xã hội và thực hiện các giao dịch thanh toán hợp pháp khác.

Đáng chú ý, công dân hoàn thành việc tích hợp 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên VNeID theo Phụ lục I, đồng thời thực hiện thủ tục hành chính đáp ứng các điều kiện tại Phụ lục II và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP, sẽ được miễn, giảm phí, lệ phí tương ứng với thủ tục đó.

Năm loại thông tin, giấy tờ cơ bản gồm: giấy khai sinh; thông tin tài khoản thanh toán; thông tin tài khoản an sinh xã hội; thông tin thuê bao di động và sổ sức khỏe điện tử.

Theo hướng dẫn của Cục C06, việc tích hợp thông tin tài khoản thanh toán và tài khoản an sinh xã hội áp dụng đối với công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đang hoạt động.

Để tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, người dân đăng nhập ứng dụng VNeID, tại màn hình trang chủ của tài khoản định danh điện tử mức độ 2, chọn “Ví giấy tờ”, tiếp tục chọn “Tích hợp giấy tờ”, “Tạo mới yêu cầu” và loại thông tin “Thông tin tài khoản”.

Tiếp đó, người dân chọn nhà cung cấp, nhập số tài khoản, số thẻ hoặc thông tin ví điện tử theo yêu cầu của ứng dụng, đồng thời xác nhận tính chính xác của thông tin đã khai báo. Sau khi hoàn tất, nhấn “Gửi yêu cầu”. Nếu muốn tích hợp thêm thông tin khác, người dân chọn “Tích hợp thêm thông tin khác”, sau đó quay lại màn hình “Tích hợp thông tin”.

Sau khi yêu cầu được gửi thành công, hệ thống sẽ tra cứu thông tin. Kết quả phê duyệt được hiển thị trên ứng dụng VNeID khi quá trình tra cứu hoàn tất.

Liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội

Sau khi có tài khoản thanh toán được tích hợp, người dân có thể lựa chọn tài khoản này làm tài khoản hưởng an sinh xã hội theo hai cách.

Cách thứ nhất, tại màn hình “Tài khoản thanh toán”, chọn “Chọn làm tài khoản hưởng An sinh xã hội”. Cách thứ hai, nhấn nút tùy chỉnh thông tin, sau đó chọn “Liên kết tài khoản hưởng An sinh xã hội”.

Tiếp theo, người dân nhấn “Xác nhận” và thực hiện xác thực bằng passcode, vân tay hoặc khuôn mặt, tùy theo thiết lập xác thực trên thiết bị. Sau khi hoàn tất, tài khoản được lựa chọn sẽ được đánh dấu là “Tài khoản hưởng An sinh xã hội”.

Việc tích hợp các thông tin, giấy tờ và liên kết tài khoản trên VNeID giúp người dân tập trung dữ liệu cần thiết trên một nền tảng số, tạo thuận lợi khi thực hiện thủ tục hành chính, thanh toán dịch vụ công và tiếp nhận các khoản chi trả an sinh xã hội theo quy định.