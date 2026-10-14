Hơn 1.500 sinh viên Trường Đại học Kiên Giang được hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID

Tuổi trẻ Công an tỉnh hỗ trợ sinh viên tích hợp các giấy tờ cơ bản và hướng dẫn sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VneID.

Tại chương trình, lực lượng Công an trực tiếp hướng dẫn sinh viên sử dụng ứng dụng, kiểm tra thông tin tài khoản, tích hợp giấy tờ theo quy định; đồng thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ tuyên truyền về các tiện ích thiết thực của VNeID trong đời sống hằng ngày, giúp sinh viên nâng cao nhận thức, kỹ năng sử dụng dịch vụ số, góp phần xây dựng công dân số và thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam (15/10), đồng thời thực hiện cao điểm “Chiến dịch rà soát, làm sạch, xây dựng dữ liệu; cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử cá nhân, tổ chức; Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID” và cao điểm 45 ngày xây dựng, làm sạch, đồng bộ dữ liệu.