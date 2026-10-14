Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri lấy ý kiến đối với dự án Luật Bưu chính (sửa đổi)

Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Chi nhánh Bưu chính Viettel Lạng Sơn, Bưu điện tỉnh và các cử tri thuộc Bưu điện tỉnh.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh tại buổi tiếp xúc cử tri

Trong chương trình, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, kỳ họp dự kiến khai mạc vào ngày 17/10 và bế mạc vào ngày 20/11/2026. Đây là kỳ họp có khối lượng công việc lớn, tập trung vào công tác lập pháp, với việc cho ý kiến lần đầu đối với 2 dự án luật và xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật, trong đó có dự án Luật Bưu chính (sửa đổi).

Các đại biểu và cử tri dự hội nghị

Tại hội nghị, các cử tri tập trung góp ý những nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động bưu chính, vận chuyển, giao nhận hàng hóa và việc duy trì mạng bưu chính công cộng. Trong đó, cử tri đề nghị làm rõ ranh giới giữa dịch vụ bưu chính với logistics, vận tải và hoạt động của các nền tảng thương mại điện tử, tránh chồng chéo trong quản lý, phát sinh điều kiện kinh doanh không cần thiết; mong muốn các quy định vừa tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, phát triển thương mại điện tử, đồng thời bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước.

Giám đốc Bưu điện tỉnh phát biểu góp ý vào dự án Luật Bưu chính (sửa đổi)

Cử tri cũng đề nghị bổ sung cơ chế hỗ trợ duy trì các điểm phục vụ bưu chính tại vùng sâu, vùng xa; điều chỉnh công thức tính chi phí hỗ trợ duy trì mạng bưu chính công cộng và dịch vụ bưu chính công ích phù hợp với điều kiện thực tế từng vùng. Đồng thời, nghiên cứu bổ sung hệ số điều chỉnh theo địa bàn, định mức chi phí phương tiện, nhiên liệu gắn với bán kính phục vụ và đặc điểm địa hình để bảo đảm tính khả thi khi triển khai.

Giám đốc Chi nhánh Bưu chính Viettel Lạng Sơn phát biểu góp ý tại hội nghị

Từ thực tiễn địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão lũ, thiên tai, sạt lở đất như Lạng Sơn, cử tri đề nghị làm rõ quy trình phối hợp nội bộ cấp tỉnh trong tiếp nhận yêu cầu, thẩm định dự toán chi phí thực tế phát sinh của doanh nghiệp bưu chính, đảm bảo thời gian xử lý nhanh chóng trong tình huống khẩn cấp.

Phó Giám đốc Trung tâm Vận hành thuộc Bưu điện tỉnh phát biểu góp ý tại hội nghị

Cử tri cũng đề nghị hoàn thiện các quy định về bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ quyền lợi người sử dụng dịch vụ; chuẩn hóa danh xưng “xe thư báo”, có nhận diện thống nhất và cơ chế hoạt động phù hợp với yêu cầu phục vụ liên tục…

Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị

Sau khi nghe ý kiến của các cử tri, các ĐBQH tỉnh và sở, ngành liên quan đã trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời thông tin, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp của cử tri vào dự án Luật Bưu chính (sửa đổi). Các ý kiến đều xuất phát từ thực tiễn công tác, tập trung làm rõ những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quy định hiện hành.

Đồng chí khẳng định, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến để tổng hợp, nghiên cứu, phản ánh với Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, hoàn thiện dự án luật.