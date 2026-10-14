Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh công khai 100 đơn vị chậm đóng hơn 842 tỷ đồng

Việc doanh nghiệp chậm đóng kéo dài đến quyền lợi hưởng các chế độ BHXH xuất phát từ hành vi vi phạm nghĩa vụ đóng BHXH của người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Luật BHXH năm 2024: "Đóng BHXH bắt buộc cho người lao động theo quy định tại Điều 34 của Luật này và hàng tháng trích khoản tiền phải đóng BHXH bắt buộc theo quy định Điều 33 của Luật này từ tiền lương của người lao động để đóng cùng một lúc vào quỹ BHXH". Vì vậy, người sử dụng lao động không hoàn thành nghĩa vụ đóng BHXH cho người lao động thì trách nhiệm pháp lý hoàn toàn thuộc về người sử dụng lao động.

BHXH TP Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Quốc hội và các quy định của pháp luật về trách nhiệm đóng bảo hiểm của người sử dụng lao động.

Hành vi vi phạm quy định về đóng BHXH, BHYT của doanh nghiệp sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. BHXH TP Hồ Chí Minh kiên quyết lập hồ sơ đề nghị khởi tố theo Điều 216 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với các đơn vị vi phạm Nghị định số 274/2025/NĐ-CP ngày 16/10/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về chậm đóng, trốn đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; khiếu nại, tố cáo về BHXH và Công văn số 5659/BCA-CSKT ngày 15/12/2025 của Bộ Công an về việc hướng dẫn kiến nghị khởi tố theo Điều 214, 215, 216 Bộ luật Hình sự.

BHXH cơ sở Cát Lái, BHXH cơ sở Thủ Đức và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 (TP Hồ Chí Minh) ký quy chế phối hợp thực hiện Nghị quyết 205/2025/QH15 của Quốc hội.

BHXH TP Hồ Chí Minh tiếp tục công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng danh sách các đơn vị chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT.

BHXH TP Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị khẩn trương khắc phục số tiền chậm đóng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng theo quy định, bảo đảm quyền lợi của người lao động. Người lao động cần chủ động theo dõi quá trình tham gia trên ứng dụng VssID, kịp thời phản ánh đến cơ quan BHXH khi phát hiện việc đóng chưa đầy đủ.

Xem danh sách chi tiết 100 đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội tại đây.