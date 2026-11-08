Chi Pu trong bộ phim 100 tỷ

Trong Chị chị em em 3, Chi Pu hóa thân Thị Nương, người em gái nuôi có mối quan hệ mập mờ với nam chính Văn Tài. Khi biết anh sắp cưới vợ, Nương cảm thấy bực tức, ghen tuông, lao vào cuộc tranh giành tình yêu để rồi bẽ bàng khi nhận ra trái tim của Tài không hướng về mình.

Chi Pu gây ấn tượng khi xuất hiện với hình ảnh cô gái xuân sắc, diện những thiết kế áo yếm, áo tứ thân cầu kỳ tôn nét quyến rũ. Người đẹp còn có một cảnh nóng táo bạo với bạn diễn Steven Nguyễn (vai Văn Cường). Thị Nương sau khi được Cường cứu khỏi sòng bài bị anh chuốc thuốc và cả hai vượt quá giới hạn.

Cảnh nóng của Chi Pu và Steven Nguyễn khiến khán giả tranh cãi gay gắt. Nhiều luồng ý kiến cho rằng chi tiết này thừa thãi, không có vai trò cụ thể trong câu chuyện hay đóng góp cho sự phát triển tâm lý nhân vật. Ở nửa cuối phim, nút thắt này cũng không được lý giải, khiến cảnh nóng trở nên thừa dù không quá dung tục, gần như chỉ đóng vai trò là chất liệu truyền thông phim.

Đây đã là lần thứ 2 Chi Pu trở lại với vũ trụ Chị chị em em. Trước đó, người đẹp từng tham gia phần đầu tiên, đóng chính cùng Thanh Hằng. Ở lần tái xuất, nữ diễn viên gây hụt hẫng trong một vai diễn thiếu chiều sâu, có phần độc hại khi bị đặt trong mối quan hệ tình ái với anh trai nuôi. Chi Pu thu hút ánh nhìn với ngoại hình nổi bật, nhưng giọng nói còn thiếu cảm xúc, lại quá hiện đại so với bối cảnh.

Diễn xuất tâm lý, biểu cảm của diễn viên cũng chưa để lại nhiều ấn tượng. Tất nhiên lỗi không hoàn toàn thuộc về Chi Pu khi nhân vật bị xây dựng hời hợt. Chị chị em em 3 dù gây nhiều tranh cãi về kịch bản nhưng vẫn thành công phòng vé, thu 100 tỷ đồng. Đây cũng là phim điện ảnh đầu tiên Chi Pu tham gia đạt mốc thành tích này.

Chi Pu (tên thật Nguyễn Thùy Chi) sinh năm 1993 tại Hà Nội, từng là một hotgirl nổi tiếng trước khi tham gia sitcom rồi lấn sân truyền hình, điện ảnh. Một số dự án mà Chi Pu từng tham gia như Hương ga, Chị chị em em, Mười: Lời nguyền trở lại, Người mặt trời...

Ngoài diễn xuất, cô hoạt động ở lĩnh vực âm nhạc. Giai đoạn đầu, người đẹp từng vấp khá nhiều tranh cãi khi debut ở vai trò ca sĩ. Năm 2023, Chi Pu gây chú ý khi tham gia Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng tại Trung Quốc, được nhiều khán giả ủng hộ hơn. Về đời tư, cô khá kín tiếng, ít khi tiết lộ về chuyện hẹn hò.

Hoàng Nhi