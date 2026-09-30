Chi Pu thân thiết bên Steven Nguyễn

Mới đây, Chi Pu chia sẻ hình ảnh chụp cùng Steven Nguyễn kèm dòng trạng thái: “Nay Thị Nương và Văn Cường trốn đoàn phim đi chụp hình tạp chí. Trông có fashion không cơ chứ”. Cách gọi thẳng tên nhân vật khiến khán giả có thêm manh mối về mối quan hệ giữa Thị Nương và Văn Cường trong Chị Chị Em Em 3.

Trước đó, ê-kíp Chị Chị Em Em 3 đã tung poster có sự góp mặt của hai diễn viên cùng dòng chữ “Giữa hoang tàn, ta tìm thấy nhau”, qua đó gợi mở một mối liên hệ đặc biệt giữa Thị Nương và Văn Cường. Tuy nhiên, bản chất mối quan hệ này vẫn được nhà sản xuất giữ kín.

Chi Pu chia sẻ hình ảnh chụp cùng Steven Nguyễn.

Với Chi Pu, đây là lần trở lại đáng chú ý với thương hiệu Chị Chị Em Em sau phần đầu ra mắt năm 2019. Nếu ở phần phim trước, nữ diễn viên đảm nhận Bảo Nhi và có màn thể hiện nhận được nhiều sự chú ý, thì lần này Chi Pu hóa thân thành Thị Nương, một nhân vật mang màu sắc hoàn toàn khác trong bối cảnh Bắc Bộ xưa.

Chi Pu từng chia sẻ cô mong muốn có những bộ trang phục lộng lẫy hơn khi trở lại phần mới. Trong Chị Chị Em Em 3, Chi Pu xuất hiện với hình ảnh một liền chị quan họ, nền nã và cổ điển hơn. Theo nhà sản xuất Will Vũ, Thị Nương cũng có nhiều nét đối lập với hình ảnh Chi Pu ngoài đời, bởi nhân vật không hoàn toàn có quyền tự quyết định hạnh phúc của mình.

Trong khi đó, Steven Nguyễn đảm nhận Văn Cường, một nhân vật nam có vị trí quan trọng trong mạng lưới quan hệ của bộ phim. Trước khi vai diễn được công bố đầy đủ, Steven Nguyễn từng xuất hiện trong các hình ảnh quảng bá bên Kỳ Duyên, khiến khán giả đặt nhiều câu hỏi về nhân vật của anh. Đến khi Chi Pu được hé lộ cùng Steven Nguyễn, câu chuyện càng trở nên khó đoán.

Theo thông tin hiện tại, Văn Cường có cuộc hôn nhân không hạnh phúc với Thị Liễu do Ninh Dương Lan Ngọc thủ vai. Trong khi đó, Văn Tài do Quốc Anh đảm nhận lại có tình cảm với Thị Liễu dù đang chuẩn bị kết hôn với Thị Mầu của Kỳ Duyên. Còn Thị Nương của Chi Pu cũng có mối quan hệ riêng với Văn Cường. Chính những tuyến nhân vật chồng chéo này tạo nên mạng lưới tình cảm phức tạp của Chị Chị Em Em 3.

Chi Pu và Steven Nguyễn trong Chị Chị Em Em 3.

Trước Chị Chị Em Em 3, Chi Pu đã có hơn một thập kỷ hoạt động trên màn ảnh rộng. Những bộ phim như Hương Ga, Chung cư ma, Yêu, Vệ sĩ Sài Gòn, Chị Chị Em Em, Mười: Lời nguyền trở lại và Người Mặt Trời giúp Chi Pu tích lũy kinh nghiệm qua nhiều thể loại. Ttổng doanh thu phòng vé của các phim có Chi Pu tham gia đã vượt 350 tỷ đồng.

Với Steven Nguyễn, giai đoạn gần đây lại ghi dấu bằng sự bứt phá mạnh trên màn ảnh rộng. Nam diễn viên tạo dấu ấn với Mưa Đỏ, tác phẩm đạt 713,8 tỷ đồng sau hơn một tháng công chiếu và thu hút hơn 8,1 triệu lượt khán giả. Thành tích này giúp tên tuổi Steven Nguyễn được biết đến rộng rãi hơn trước khi anh tiếp tục xuất hiện trong hàng loạt dự án điện ảnh mới.

Đáng chú ý, Chị Chị Em Em 3 đến với Steven Nguyễn ở thời điểm sự nghiệp điện ảnh đang có nhiều chuyển động. Trong phim, Văn Cường cũng là dạng vai khác với những hình tượng trước đây của nam diễn viên khi nhân vật mang màu sắc gia trưởng, độc đoán và có cuộc hôn nhân nhiều áp lực.

Còn với Chi Pu, Thị Nương mở ra một hình ảnh khác sau nhiều năm thử sức ở cả điện ảnh lẫn âm nhạc. Sự kết hợp giữa Chi Pu và Steven Nguyễn vì thế đang trở thành một trong những mắt xích khiến khán giả tò mò, nhất là khi bộ phim chưa công khai toàn bộ câu chuyện phía sau hai nhân vật.

Chị Chị Em Em 3 do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn, Will Vũ sản xuất, lấy cảm hứng từ hình tượng Thị Mầu và đặt câu chuyện trong bối cảnh Bắc Bộ xưa. Phim quy tụ Chi Pu, Steven Nguyễn, Kỳ Duyên, Ninh Dương Lan Ngọc, Quốc Anh và NSND Lê Khanh, dự kiến khởi chiếu ngày 16/10/2026.

Bài đăng của Chi Pu tiếp tục hé lộ thêm một mắt xích trong câu chuyện của Chị Chị Em Em 3, nhưng mối quan hệ thực sự giữa Thị Nương và Văn Cường vẫn được giữ kín. Khán giả sẽ có câu trả lời khi bộ phim chính thức ra rạp.