Thành tích đối đầu của dàn sao Mưa Đỏ

Mưa Đỏ là điểm chung lớn nhất trong hành trình điện ảnh của Steven Nguyễn, Lê Hạ Anh và Phương Nam. Tác phẩm do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất, dưới sự chỉ đạo của đạo diễn NSƯT Đặng Thái Huyền, tái hiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Steven Nguyễn vào vai Quang, Lê Hạ Anh đảm nhận Hồng, còn Phương Nam hóa thân thành Tạ. Bộ phim ghi nhận khoảng 713 tỷ đồng doanh thu phòng vé, trở thành một trong những tác phẩm Việt có thành tích nổi bật nhất lịch sử.

Thành công của Mưa Đỏ cũng mang đến những dấu mốc riêng cho cả ba diễn viên. Tại Ngôi Sao Xanh, bộ phim giành giải Phim hay nhất hạng mục điện ảnh. Steven Nguyễn nhận giải Nam diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất và cùng Lê Hạ Anh thắng Cặp đôi điện ảnh được yêu thích nhất. Trong khi đó, Phương Nam được vinh danh ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai Tạ.

Từ Mưa Đỏ, ba diễn viên mở ra những hướng đi riêng trên màn ảnh rộng.

Thành công của Mưa Đỏ cũng giúp ba diễn viên có thêm cơ hội thử sức với những hình tượng khác biệt. Nếu Steven Nguyễn tiếp tục được giao tuyến nhân vật trung tâm trong phim hành động, Lê Hạ Anh và Phương Nam lần lượt chuyển sang màu sắc tâm lý, đời thường và kinh dị dân gian. Những lựa chọn này cho thấy cả ba đang từng bước mở rộng phạm vi diễn xuất thay vì chỉ gắn với hình ảnh từng tạo được dấu ấn trong Mưa Đỏ.

Sau bước ngoặt đó, Steven Nguyễn là người đang có thành tích phòng vé nổi bật nhất trong nhóm. Anh đảm nhận vai chính Ny trong Trại Buôn Người, bộ phim hành động sinh tồn khởi chiếu từ ngày 25/9. Tác phẩm nhanh chóng vượt mốc 100 tỷ đồng và đến cuối tháng 9 đã ghi nhận hơn 121 tỷ đồng. Đây cũng là dự án giúp Steven Nguyễn tiếp tục duy trì vị trí trung tâm trong một tác phẩm điện ảnh sau thành công của Mưa Đỏ.

Steven Nguyễn hiện dẫn đầu doanh thu với Trại Buôn Người.

Nếu Steven Nguyễn tiếp tục tạo sức hút với một vai nam chính hành động, Lê Hạ Anh lại chọn hướng đi khác trong Lên Hương. Sau vai Hồng, cô hóa thân thành Kim Ánh, một cô gái làm nghề nail có tính cách ngang ngược, bất cần. Nhân vật mang màu sắc đời thường và có nhiều khác biệt so với hình ảnh cô gái kiên trung trong Mưa Đỏ. Đến cuối tháng 9, Lên Hương đã đạt hơn 90 tỷ đồng doanh thu sau gần ba tuần ra rạp.

Phương Nam cũng có bước chuyển đáng chú ý khi tiếp tục thử sức với vai chính trong Út Lan 2. Từ người lính Tạ, nam diễn viên hóa thân thành Đen, một thanh niên miền sông nước chịu thương chịu khó. Bộ phim kinh dị dân gian do Trần Trọng Dần đạo diễn, chính thức ra rạp từ ngày 25/9 và ghi nhận gần 40 tỷ đồng sau khoảng hai tuần công chiếu.

Thành tích phòng vé của ba diễn viên có sự chênh lệch trong tháng 9/2026.

Đặt cạnh nhau, ba dự án mới cho thấy những hướng đi khác nhau của dàn diễn viên Mưa Đỏ. Steven Nguyễn đang dẫn đầu với hơn 121 tỷ đồng từ Trại Buôn Người, Lê Hạ Anh bám theo với hơn 90 tỷ đồng của Lên Hương, còn Út Lan 2 của Phương Nam đạt gần 40 tỷ đồng. Các con số vẫn có thể tiếp tục thay đổi khi phim còn thời gian khai thác tại rạp, nhưng hiện tại, Steven Nguyễn đang là người có thành tích phòng vé cao nhất trong cuộc đua riêng của ba diễn viên.