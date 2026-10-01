Chi Lăng có hơn 2.600 người cao tuổi

Tặng quà cho người cao tuổi phường Chi Lăng.

Ngày 1/10, Ban đại diện Hội Người cao tuổi phường Chi Lăng tổ chức họp mặt kỷ niệm 35 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10/1991 - 1/10/2026), với gần 80 đại biểu tham dự.

Trong tổng số 2.656 người cao tuổi trên địa bàn, có 1.235 cụ ông và 1.421 cụ bà, sinh sống tại 8 khóm.

Riêng quý III/2026, phường tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho hơn 770 lượt người cao tuổi, gia đình chính sách và người khuyết tật; trao 133 phần quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 39 triệu đồng.

Dịp này, Ban Tổ chức tặng quà bằng tiền mặt cho các cụ cao tuổi tham dự họp mặt.