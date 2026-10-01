Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn: Ngành Y tế cần nâng cao năng lực tuyến cơ sở và phát triển kỹ thuật chuyên sâu ở tuyến trên

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Sở Y tế, trong 9 tháng đầu năm, các chỉ tiêu y tế chủ yếu của tỉnh cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Tỷ lệ bác sĩ đạt 9,25 bác sĩ/10.000 dân, vượt chỉ tiêu năm 2026. Số giường bệnh đạt 30 giường/10.000 dân, bằng 104,89% kế hoạch. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân còn 7,69%, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân tiếp tục được triển khai trên nhiều lĩnh vực. Đến ngày 27-9, toàn tỉnh đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho hơn 3 triệu người, đạt 88,69% số người thuộc diện thực hiện. Trong 9 tháng, các cơ sở y tế thực hiện hơn 5,2 triệu lượt khám, với hơn 328.000 người điều trị nội trú.

Tình hình dịch bệnh và an toàn thực phẩm tiếp tục được ngành Y tế tập trung kiểm soát. Đến ngày 20-9, toàn tỉnh ghi nhận 7.261 ca sốt xuất huyết, tăng 54,1% so với cùng kỳ năm 2025; 5.738 ca tay chân miệng, tăng 42,3%. Toàn tỉnh ghi nhận 6 vụ ngộ độc thực phẩm với 584 người mắc, trong đó có 3 trường hợp tử vong do ngộ độc rượu. Ngành Y tế đã tăng cường giám sát, xử lý ổ dịch, kiểm tra an toàn thực phẩm và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc với Sở Y tế.>:o:-((:-h

Trong 3 tháng cuối năm, ngành Y tế tập trung nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; phát triển kỹ thuật mới, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trên; đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm an toàn thực phẩm. Ngành tiếp tục triển khai khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí cho người dân; thực hiện chuyển đổi số, bệnh án điện tử và các dự án đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế.

Theo đề án tổ chức lại hệ thống y tế, từ ngày 1-10, chức năng, nhiệm vụ về y tế dự phòng và dân số thuộc Trung tâm Y tế khu vực được chuyển về Trạm Y tế. Dự kiến từ ngày 1-1-2027, tỉnh tổ chức lại 17 Trung tâm Y tế khu vực có giường bệnh nội trú thành bệnh viện đa khoa hạng III; đồng thời giải thể 6 Trung tâm Y tế khu vực không có hoặc có ít giường bệnh nội trú để sáp nhập khối điều trị, hành chính vào các bệnh viện gần nhất.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn yêu cầu ngành Y tế bảo đảm đầy đủ thuốc, vật tư y tế, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Ngành cần chuyển mạnh từ điều trị sang chủ động phòng bệnh, tăng cường y tế dự phòng, nâng cao năng lực tuyến cơ sở và phát triển kỹ thuật chuyên sâu ở tuyến trên nhằm hạn chế chuyển tuyến.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Y tế nghiên cứu tổ chức hệ thống y tế theo từng lĩnh vực chuyên môn, bảo đảm thống nhất, đồng bộ; phân tuyến chuyên môn phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống và xây dựng hệ thống cấp cứu thống nhất. Cùng với đó, ngành cần đẩy mạnh phát triển y tế thông minh, chuyển đổi số, xem đây là một trong những hướng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người dân.

Ngành Y tế cũng cần tăng cường liên kết, hợp tác với các bệnh viện tuyến trên và các cơ sở chuyên khoa để tranh thủ nguồn lực, chuyên môn, kỹ thuật; đẩy mạnh liên kết bảo hiểm y tế, tạo thuận lợi cho người dân trong khám, chữa bệnh và bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Về nguồn nhân lực, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Y tế sử dụng hiệu quả đội ngũ hiện có, quan tâm đào tạo, bố trí nhân lực phù hợp và có chính sách thu hút bác sĩ, nhân lực chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kỹ thuật và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Đồng thời, tỉnh tiếp tục phát huy phối hợp với các bệnh viện tuyến trên, bệnh viện chuyên khoa trên cơ sở hỗ trợ nhân lực, chuyên môn và điều trị. Đối với các chuyên gia y tế đến Đồng Tháp công tác, làm việc, cần nghiên cứu, quy hoạch chỗ ăn, nghỉ phù hợp, tạo điều kiện để các chuyên gia yên tâm hỗ trợ chuyên môn, góp phần nâng cao năng lực điều trị và thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.