Dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai sau một năm thi công

Vượt khó đưa dự án về đích

Dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn Yên Bái - Lào Cai từ Km123+080 đến Km244+155 có chiều dài khoảng 121,33 km, tổng mức đầu tư 7.667,84 tỷ đồng, được khởi công ngày 1/10/2025.

Theo thiết kế, tuyến được mở rộng từ 2 làn xe lên 4 làn xe, nền đường mới rộng 24 m; đồng thời đầu tư đồng bộ cầu, cống chui dân sinh, hầm và hệ thống quản lý giao thông thông minh ITS.

Các nhà thầu đang khẩn trương thi công các hạng mục trong Dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn Yên Bái - Lào Cai.

Ngày đầu tháng 10, đi dọc tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai, đoạn qua tỉnh Lào Cai, không khí thi công trên các công trường diễn ra khẩn trương. Tại nhiều vị trí, phần đường mở rộng đã cơ bản định hình. Máy rải bê tông nhựa hoạt động liên tục, phía sau là những chiếc xe lu nối nhau đầm chặt mặt đường.

Tại Km218, đoạn qua xã Bảo Thắng, cầu Suối Nhù thuộc gói thầu XL2 đã cơ bản hoàn thành các hạng mục móng, trụ, lao dầm và đang thi công mặt cầu.

Kỹ sư Đặng Hữu Hướng, giám sát thi công, cho biết cầu Suối Nhù là một trong những cây cầu lớn của gói thầu XL2, gồm 2 mố, 5 trụ, 6 nhịp, mỗi nhịp dài 33 m, tổng chiều dài hơn 200 m. Hiện nay, nhà thầu tập trung đổ bê tông bản mặt cầu và hoàn thành đường nối hai đầu cầu.

“Nếu thời tiết thuận lợi, toàn bộ công tác làm mặt cầu sẽ hoàn thành trong tháng 10 để chuyển sang thảm bê tông nhựa và làm lan can cùng các hạng mục phụ trợ. Tiến độ hiện nay đang bám sát kế hoạch chung, đơn vị thi công quyết tâm về đích sớm hơn mốc 31/12”, ông Hướng cho biết.

Hiện nay 43 công trình cầu trên tuyến đã cơ bản thi công xong phần trụ, lao dầm và đổ bê tông mặt.

Cầu Suối Nhù chỉ là một trong 43 hạng mục cầu trên toàn tuyến. Theo Ban Quản lý Dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn Km123+080 đến Km244+155), phần lớn các vị trí cầu có địa hình thi công phức tạp. Vì vậy, các nhà thầu phải chủ động thi công trụ, lao dầm trước mùa lũ để tạo điều kiện hoàn thiện mặt cầu và các công trình phụ trợ.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến nay, 43 cây cầu trên tuyến đã thi công xong trụ và lao dầm để đổ bê tông mặt cầu. Những cây cầu hoàn thành đang từng bước kết nối các đoạn tuyến còn dang dở, góp phần hình thành diện mạo đồng bộ của tuyến cao tốc mới.

Trong số các hạng mục trên toàn tuyến thì hầm Đại Việt (tại Km186+500), phía trái tuyến được coi là hạng mục quan trọng và phức tạp nhất của hai gói thầu XL1 và XL2. Công trình đòi hỏi công nghệ thi công hiện đại, cùng yêu cầu cao về tổ chức thi công và giám sát kỹ thuật. Nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ kỹ sư và công nhân Công ty Cổ phần Sông Đà 10, ngày 24/5/2026, hầm đã được đào thông vượt tiến độ hơn một tháng. Hiện nay, công trường đang chuyển sang thi công, hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật bên trong.

Kỹ sư Phùng Đức Tuệ, Chỉ huy trưởng công trình hầm Đại Việt, Km186, cho biết Công ty Cổ phần Sông Đà 10 đang huy động hàng trăm kỹ sư, công nhân tổ chức thi công ba ca liên tục để đẩy nhanh tiến độ đổ bê tông vỏ hầm, thi công lề, nền và mặt đường. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành đổ bê tông 300/530 m chiều dài vỏ hầm.

Công trình hầm đường bộ Đại Việt (phía trái tuyến) tại Km186+500 đã được đào thông và đang thi công phần mái và các hạng mục kỹ thuật khác.

“Với tiến độ này, cuối tháng 10, đơn vị sẽ hoàn thành đổ bê tông vỏ hầm, sau đó chuyển sang hoàn thiện và lắp đặt hệ thống kỹ thuật, phấn đấu đưa hầm vào vận hành cùng tuyến cao tốc trong đầu quý I/2027", Kỹ sư Phùng Đức Tuệ cho biết thêm.

Diện mạo tuyến cao tốc 4 làn xe dần hiện hữu

Ông Trần Ngọc Hải, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Bắc (Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam), cho biết việc thi công các hạng mục cơ bản bám sát tiến độ tổng thể và tiến độ chi tiết được phê duyệt. Sau một năm thi công, sản lượng các gói thầu của Dự án đã đạt trên 70% kế hoạch.

Trong đó, nền đường đang được tập trung thi công nhanh. Hầu hết nền đường của hai gói thầu XL1 và XL2 đã được triển khai trải lớp bê tông nhựa. Các hạng mục khó như 43 công trình cầu và hầm Đại Việt đã cơ bản hoàn thành những phần việc quan trọng nhất, hiện các đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện các hạng mục phụ trợ. Song song với đó, gói thầu hạ tầng quản lý giao thông thông minh (ITS) cũng được triển khai song song, nhằm bảo đảm quản lý, giám sát giao thông hoạt động đồng bộ khi tuyến được đưa vào khai thác.

Cũng theo ông Hải, thời tiết mưa nhiều từ Yên Bái lên Lào Cai đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công nền đường, nhất là việc thảm bê tông nhựa vốn yêu cầu điều kiện mặt đường khô ráo. Bên cạnh đó, nguồn cung đá làm vật liệu cũng là một trong những khó khăn; tại gói thầu XL1, đoạn qua tỉnh Yên Bái (cũ) có ít mỏ đá đáp ứng yêu cầu, dẫn đến thiếu nguồn cung. Cùng với đó, giá nhựa đường và nhiên liệu cũng tác động đến quá trình thi công. Vì thế càng về cuối dự án, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ càng đặt ra nhiều áp lực đối với các nhà thầu.

Nhiều đoạn thuộc gói thầu XL1 và XL2 đã được thảm nhựa bê tông mặt đường.

Kỹ sư Trần Huy Hoàng, Giám sát trưởng dự án, cho biết: Để bù đắp khối lượng bị ảnh hưởng bởi thời tiết và nguồn cung vật liệu, các nhà thầu tăng cường máy móc, thiết bị, nhân lực, tổ chức tăng ca, tăng kíp. Trong thời kỳ cao điểm, trên công trường thường xuyên có hơn 2.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng gần 700 đầu máy, thiết bị và hàng nghìn ô tô vận chuyển vật liệu.

Theo ông Hoàng, tăng tốc thi công luôn được thực hiện song song với kiểm soát chất lượng. Tất cả nguồn vật liệu đưa vào dự án đều được kiểm tra trước khi sử dụng. Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và các nhà thầu thường xuyên phối hợp điều chỉnh kế hoạch, tập trung nhân lực, thiết bị, nhưng không đánh đổi chất lượng lấy tiến độ.

Trên đại công trường dài hơn 121 km, diện mạo tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai, đoạn Yên Bái - Lào Cai với 4 làn xe đang dần hiện hữu. Từ những cây cầu đã lao dầm, mặt đường đang được hoàn thiện đến hầm Đại Việt đã đào thông và bước vào giai đoạn hoàn thiện, từng hạng mục đang được nối lại thành một tuyến cao tốc đồng bộ thuận lợi hơn cho phương tiện lưu thông.

Hình hài tuyến cao tốc 4 làn xe từ Yên Bái đi Lào Cai đã dần hiện hữu.

Để dự án hoàn thành đúng tiến độ, phía trước vẫn còn nhiều phần việc phải hoàn tất. Tuy nhiên, với sản lượng các gói thầu đạt trên 70% kế hoạch sau một năm thi công, cùng việc huy động tối đa nhân lực, thiết bị, công trường và đang bước vào giai đoạn nước rút, các hạng mục của Dự án mở rộng cao tốc Nội Bài – Lào Cai, đoạn Yên Bái - Lào Cai hứa hẹn sẽ về đích đúng kế hoạch để đưa vào vận hành trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai được mở rộng sẽ tăng năng lực lưu thông trên trục kết nối Yên Bái - Lào Cai, tạo thêm điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, đi lại, phát triển du lịch và thu hút đầu tư vào khu vực. Đây cũng là một trong những công trình hạ tầng quan trọng góp phần khai thác hiệu quả không gian phát triển rộng lớn của Lào Cai trong kỷ nguyên mới.