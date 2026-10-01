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Mưa giông liên tiếp, TP HCM ngập sâu, cây đổ đè người đi đường

Ngày thứ hai liên tiếp TP HCM mưa to gió lớn kèm sấm chớp rền trời. Nhiều tuyến đường chìm trong biển nước và cây xanh ngã đổ đè người đi đường.

Báo Tri thức & Cuộc sống
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Đến hơn 21h tối nay 1/10, CSGT Trạm Đa Phước (Phòng CSGT Công an TP HCM) vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan dọn dẹp hiện trường, xử lý sự cố cây xanh ngã đổ trên đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ, TP HCM.

Đến hơn 21h tối nay 1/10, CSGT Trạm Đa Phước (Phòng CSGT Công an TP HCM) vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan dọn dẹp hiện trường, xử lý sự cố cây xanh ngã đổ trên đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ, TP HCM.

Trước đó vào chiều tối cùng ngày, TP HCM tiếp tục có mưa lớn. Mưa kèm giông gió và sấm chớp rền trời...

Trước đó vào chiều tối cùng ngày, TP HCM tiếp tục có mưa lớn. Mưa kèm giông gió và sấm chớp rền trời...

Một cây xanh trên đường Nguyễn Lương Bằng bật gốc đè xe máy lưu thông qua...

Một cây xanh trên đường Nguyễn Lương Bằng bật gốc đè xe máy lưu thông qua...

Rất may, người điều khiển phương tiện kịp nhảy thoát nên không gây thiệt hại về người.

Rất may, người điều khiển phương tiện kịp nhảy thoát nên không gây thiệt hại về người.

Mưa lớn và kéo dài cũng gây ngập nhiều tuyến đường ở Khu Nam TP HCM.

Mưa lớn và kéo dài cũng gây ngập nhiều tuyến đường ở Khu Nam TP HCM.

Nhiều khu vực cây xanh ngã đổ trong mưa giông...

Nhiều khu vực cây xanh ngã đổ trong mưa giông...

Đây là ngày thứ hai liên tiếp TP HCM và các vùng lân cận mưa cực lớn và kéo dài. Mưa giông đã gây khó khăn cho người dân trong cuộc sống sinh hoạt.

Đây là ngày thứ hai liên tiếp TP HCM và các vùng lân cận mưa cực lớn và kéo dài. Mưa giông đã gây khó khăn cho người dân trong cuộc sống sinh hoạt.

Tuyến đường trên địa bàn TP HCM ngập gần 1m, phương tiện chết máy hàng loạt và người dân phải bì bõm lội nước để trở về nhà.

Tuyến đường trên địa bàn TP HCM ngập gần 1m, phương tiện chết máy hàng loạt và người dân phải bì bõm lội nước để trở về nhà.

Giao thông cửa ngõ phía Đông TP HCM ùn ứ nghiêm trong trong cơn mưa cực lớn liên tiếp 2 ngày qua.

Giao thông cửa ngõ phía Đông TP HCM ùn ứ nghiêm trong trong cơn mưa cực lớn liên tiếp 2 ngày qua.

Vũ Sơn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/mua-giong-lien-tiep-tp-hcm-ngap-sau-cay-do-de-nguoi-di-duong-post1636103.html