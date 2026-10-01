Việt Nam và Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược

Đoàn công tác làm việc và chụp ảnh kỷ niệm với lãnh đạo cơ quan sở hữu trí tuệ Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Trong thời gian ở thăm Hàn Quốc, Bộ trưởng Vũ Hải Quân làm việc với lãnh đạo cơ quan sở hữu trí tuệ Hàn Quốc. Hai bên trao đổi các biện pháp đưa những thỏa thuận đã có vào triển khai thực tế, tập trung vào tài chính sở hữu trí tuệ, xây dựng thương hiệu địa phương, phát triển cơ sở dữ liệu và nâng cao khả năng khai thác tài sản trí tuệ.

Đây cũng là lĩnh vực mà Đại sứ quán và Văn phòng Đại diện Khoa học và Công nghệ đang tích cực thúc đẩy. Vấn đề đặt ra hiện nay không chỉ là bảo hộ một sáng chế hay một nhãn hiệu, mà là làm thế nào để tài sản trí tuệ thực sự trở thành nguồn lực cho doanh nghiệp, cho thương mại hóa công nghệ và cho tăng trưởng.

Tại cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc ngày 30/9, Bộ trưởng Vũ Hải Quân và Đoàn công tác đã trao đổi tập trung vào công nghệ năng lượng nguyên tử, đào tạo nguồn nhân lực và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công nghiệp.

Phía Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm phát triển ngành năng lượng nguyên tử qua nhiều thập kỷ, từ tiếp nhận công nghệ đến nội địa hóa, thiết kế, vận hành và hình thành hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ. Bộ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh Việt Nam quan tâm không chỉ tới việc tiếp nhận công nghệ, mà quan trọng hơn là từng bước hình thành năng lực làm chủ, từ con người, nghiên cứu, phát triển đến tiêu chuẩn kỹ thuật, quản lý và an toàn.

Các đại biểu tại Diễn đàn ICT Việt-Hàn. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Ngày 1/10, Bộ trưởng Vũ Hải Quân và đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Khoa học và ICT Hàn Quốc, trao đổi các biện pháp cụ thể hóa những định hướng hợp tác khoa học-công nghệ giữa hai nước.

Qua các cuộc làm việc, một đường hướng đang dần hiện rõ: Việt Nam cần công nghệ, nhưng cần hơn nữa là năng lực để hấp thụ, phát triển và làm chủ công nghệ. Hàn Quốc có kinh nghiệm trong chính quá trình đó – đi từ tiếp nhận sang nội địa hóa, từ học hỏi sang sáng tạo, từ sản xuất theo đơn đặt hàng sang hình thành những ngành công nghệ có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, chuyến công tác cũng đặt ra một yêu cầu rất thực tế. Ngay sau chuyến thăm, Đại sứ quán với vai trò là cầu nối sẽ tiếp tục giữ được các “đường nối” đã hình thành giữa cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp hai nước; từ đó chuyển các cuộc trao đổi thành chương trình, dự án và kết quả cụ thể.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn ICT Việt-Hàn chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Trong thời gian tới, Đại sứ quán và Văn phòng Đại diện Khoa học và Công nghệ sẽ tập trung cùng các cơ quan hai nước lựa chọn một số nội dung có khả năng triển khai sớm, xác định rõ đầu mối, đối tác và lộ trình thực hiện; đồng thời thúc đẩy kết nối giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong những lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và Hàn Quốc có thế mạnh. Trọng tâm không chỉ là mở thêm các kênh hợp tác, mà là đưa từng kênh hợp tác đến được một kết quả cụ thể.

Trong quá trình chuẩn bị và triển khai chuyến thăm, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Văn phòng Đại diện Khoa học và Công nghệ thuộc Đại sứ quán đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan sở tại, kết nối các đầu mối phù hợp, hỗ trợ xây dựng chương trình làm việc và theo dõi các nội dung hợp tác sau chuyến thăm.