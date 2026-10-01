Chủ động nhận diện và 'đi trước một bước' trong phòng, chống tội phạm

Giảm 7,76% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với quý III/2025

Tại họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, quý III/2026, lực lượng Công an nhân dân chủ động tham mưu và gương mẫu đi đầu trong triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò nòng cốt và tích cực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, cơ bản đạt và vượt các mục tiêu, yêu cầu đề ra, gia tăng kiến tạo, đóng góp và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giả cao.

Các kết quả đạt được nổi bật trên 5 nhóm kết quả bao trùm, tổng thể. Trong đó, Đảng ủy Công an Trung ương đã tham mưu Ban Chấp hành Trung ương thông qua 2 Nghị quyết về Chiến lược An ninh quốc gia và Xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển với nhiều tư duy mới, đột phá. Sớm nhận diện và chủ động hơn trong nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý nhiều vấn đề nhằm bảo đảm cao nhất an ninh, lợi ích quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; tiếp tục cùng cố môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn hơn 1.400 cuộc/lượt hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách cấp cao quốc tế, các sự kiện đặc biệt quan trọng.

Họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác Công an Quý III năm 2026. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản về an ninh, trật tự đều đạt và vượt. Chủ động nhận diện và “đi trước một bước" trong phòng, chống các loại tội phạm; nhất là đấu tranh, xử lý các hiện tượng “giang hồ mạng", các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các loại tội phạm kinh tế thế hệ mới, tội phạm ma túy. Trong đó, kéo giảm 7,76% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với quý III/2025.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, quản lý nhà nước về an ninh trật tự tiếp tục được đổi mới và đạt nhiều kết quả. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chỉ (giảm 15,3% số vụ, 11,56% số người chết, 22,48% số người bị thương so với quý III/2025). Triển khai Cao điểm thu mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sỹ chưa xác định được thông tin trên toàn quốc (đã thu hơn 265.700 mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ, đạt hơn 106% kế hoạch). Đã hoàn thành bãi bỏ 14 thủ tục, đơn giản hóa 37 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an. Huy động hơn 20.500 lượt cán bộ, chiến sĩ tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, cứu được 693 người.

Bộ Công an tiếp nhận và thực hiện hiệu quả vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Trung ương và Chính phủ, góp phần tạo chuyển biến mới trong toàn hệ thống chính trị. Chủ động phát hiện các vấn đề cần tháo gỡ trong nhiệm vụ khoa học công nghệ, triển khai công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược; thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và sản phẩm chiến lược đạt nhiều kết quả quan trọng.

Trong đó, việc xây dựng, kết nối, khai thác dữ liệu và cung cấp các tiện ích số phục vụ người dân đạt nhiều kết quả (8/12 cơ sở dữ liệu trọng yếu và 69/104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối, đồng bộ với Trung tâm Dữ liệu quốc gia). Thực hiện Đề án 06, việc số hóa, tích hợp và khai thác dữ liệu trên VNeID tiếp tục được đẩy mạnh, trong đó đã tích hợp 8 nhóm thông tin, giấy tờ trên VNeID, mang lại lợi ích thực sự cho người dân (triển khai Phiếu lý lịch tư pháp điện tử, tích hợp 18,9 triệu tài khoản hưởng an sinh xã hội, 25,8 triệu giấy phép lái xe...).

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác Công an Quý III năm 2026. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Cũng theo báo cáo, việc thành lập, đưa vào hoạt động 6 trường Văn hóa Công an nhân dân, tiếp nhận, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thể hiện sâu sắc chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, tất cả vì nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân. Hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế có nhiều dấu ấn nổi bật (xây dựng 1.782 căn nhà, hỗ trợ xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa 4 công trình văn hóa, lịch sử, 6 trường học; 10 trung tâm y tế, trạm y tế xã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, địa phương chủ động báo cáo, đề xuất Chính phủ giao và trực tiếp nhận nhiệm vụ tiên phong triển khai xây dựng 25 trường học tại các xã biên giới, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng chiến lược, vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai, mưa lũ, vùng có địa hình hiểm trở, khó khăn). Nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ không quản ngại khó khăn, gian khổ, tận tụy trong công tác, chiến đấu, nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, nhân văn, giúp đỡ nhân dân trong thiên tai, bão, lũ với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", được lãnh đạo các cấp và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Tập trung đồng bộ các giải pháp giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

Theo Bộ Công an, dự báo các tháng cuối năm 2026, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều yếu tố tác động đến an ninh trật tự. Lực lượng Công an nhân dân tiếp tục tập trung đồng bộ các giải pháp giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần tạo thuận lợi triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Trọng tâm là tập trung nắm, đánh giá, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, lợi ích quốc gia. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước; các đoàn khách cấp cao quốc tế, các hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam; hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Cùng đó, ngành tập trung bảo đảm an ninh trật tự, triển khai quyết liệt các giải pháp kiềm chế, kéo giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; thực hiện mục tiêu xây dựng các xã, phường, đặc khu không ma túy; tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Thực hiện tốt vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Trung ương. Tập trung công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2026, trọng tâm là các luật trình Quốc hội khóa XVI cho ý kiến, thông qua tại Kỳ họp thứ hai. Triển khai Kết luận số 86-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.