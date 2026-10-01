TP.HCM ngập sâu, giao thông tê liệt sau cơn mưa lớn

Chiều tối 1/10, TP.HCM xuất hiện mưa lớn trên diện rộng, mưa đúng giờ tan tầm khiến nhiều tuyến đường ngập nặng, giao thông tại nhiều khu vực ùn ứ nghiêm trọng.

Đường phố TP.HCM kẹt cứng vào tối 1/10.

Tại khu vực ngã tư Hàng Xanh, đoạn từ chân nút giao đến chân cầu Sài Gòn, ô tô, xe máy ken đặc. Đến hơn 19 giờ, nhiều phương tiện gần như đứng yên, người dân phải chờ từng nhịp để di chuyển.

Trên Quốc lộ 13, dòng xe nối dài, nhiều thời điểm gần như không thể di chuyển.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM ngập nặng.

Các tuyến Điện Biên Phủ, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh... cũng ùn tắc kéo dài.

Tại đường Phan Huy Ích, phường Tân Sơn, mưa lớn gây ngập nặng ở nhiều đoạn, các phương tiện chật vật di chuyển. Nhiều người đi xe máy phải dò từng chút qua những đoạn nước ngập, còn ô tô và xe buýt phải giảm tốc độ để tránh các vị trí nước sâu.

Sau cơn mưa lớn, TP.HCM như chìm trong biển nước.

Chị Tuyết, người đi đường cho biết, mưa lớn đúng giờ tan tầm khiến việc về nhà khó khăn hơn thường ngày. “Nước lên nhanh, xe đông, đi xe máy phải chạy thật chậm vì sợ nước tạt hoặc mất lái”, chị Tuyết nói.

Ngoài các tuyến trên, nhiều khu vực khác cũng ghi nhận tình trạng ngập sau mưa lớn như Kha Vạn Cân, Tô Ngọc Vân, Lý Tế Xuyên, Phạm Văn Đồng, Phan Văn Hớn, Nguyễn Văn Quá, Hồ Học Lãm, Tên Lửa, Phan Anh, Quang Trung, Phạm Văn Chiêu, Lê Đức Thọ, đường song hành Quốc lộ 22...

Dòng nước cuồn cuộn khiến phương tiện di chuyển khó khăn.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM, lượng mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn cùng mực triều cao đã vượt khả năng tiêu thoát của hệ thống cống hiện hữu, gây ngập nhiều khu vực.

Riêng đường Phan Huy Ích, tình trạng ngập diễn biến nặng hơn do ảnh hưởng quá trình thi công dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên. Việc tập kết chất thải nạo vét trong lòng kênh làm thu hẹp dòng chảy, hạn chế khả năng tiêu thoát nước.

Người dân dắt xe giữa dòng nước lớn.

Lực lượng chức năng đã tăng cường máy bơm, xe hút nước, phân luồng giao thông và hỗ trợ người dân tại các điểm ngập.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ ngày 1 - 4/10, TP.HCM tiếp tục có mưa rào và dông, chủ yếu vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa to. Riêng ngày 2/10, khu vực trung tâm Thành phố có khả năng xuất hiện mưa to cục bộ.

Các lực lượng có mặt tại những vị trí ngập sâu hỗ trợ các phương tiện di chuyển.

Để giảm ngập, trong năm 2026, TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành 9 dự án trọng điểm, xử lý 3 trong 50 điểm ngập nặng tại đường Phan Văn Hớn, đường Bình Quới và nút giao Quốc lộ 51 - Huỳnh Thúc Kháng, với tổng vốn hơn 7.150 tỷ đồng.

Thành phố cũng tiếp tục triển khai các dự án cải tạo, chỉnh trang kênh rạch nhằm tăng khả năng tiêu thoát và không gian trữ nước; đồng thời hoàn thiện các công trình kiểm soát triều, đê bao, cửa xả thuộc dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng.

Người dân dùng các vật dụng để ngăn nước tràn vào nhà.

Về lâu dài, TP.HCM định hướng rà soát quy hoạch thoát nước, phát triển hồ điều tiết, công viên trữ nước và hạ tầng xanh; đồng thời ứng dụng GIS, AI và dữ liệu thời gian thực để theo dõi, dự báo và vận hành hệ thống thoát nước.

Một số hình ảnh ghi nhận tối 1/10:

Các lực lượng có mặt tại những vị trí ngập sâu hỗ trợ các phương tiện di chuyển.