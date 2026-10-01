Sư đoàn Bộ binh 301: Tiếp nối niềm tự hào người chiến sĩ Thủ đô

Dự tọa đàm có Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Đại tá Đoàn Chí Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Đại tá Nguyễn Đức Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn Bộ binh 301 cùng đại biểu các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nối những câu chuyện của các thế hệ

Một trong những điểm nhấn của chương trình là cuộc gặp gỡ, giao lưu với những người từng trực tiếp chiến đấu, công tác, gắn bó với LLVT Thủ đô và Sư đoàn Bộ binh 301.

Các đại biểu tham dự tọa đàm. Ảnh: MT

Từ những trải nghiệm qua nhiều năm công tác, Trung tướng Trần Trung Khương, nguyên Phó Sư đoàn trưởng về Chính trị, nguyên Phó Chính ủy Quân khu Thủ đô, nguyên Chính ủy Trường Sĩ quan Chính trị chia sẻ về sự trưởng thành của LLVT Thủ đô trong thời kỳ đổi mới.

Theo Trung tướng Trần Trung Khương, những giá trị của người quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, người chiến sĩ Thủ đô nói riêng được thể hiện ở lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; tinh thần không ngại hy sinh, gian khổ và ý chí chiến đấu, chiến thắng. Những giá trị đó đã được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong suốt chặng đường 80 năm.

Khách mời giao lưu tại tọa đàm. Ảnh: MT

Không khí của buổi tọa đàm càng trở nên gần gũi khi Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Công Thuận kể lại những kỷ niệm trong những năm tháng chiến đấu. Từng là chiến sĩ của Sư đoàn 301 trong đội hình chiến đấu của LLVT Thủ đô, những câu chuyện của ông giúp cán bộ, chiến sĩ trẻ hôm nay hiểu thêm về những thử thách, sự cống hiến của các thế hệ đi trước, cũng như giá trị của truyền thống được vun đắp qua từng chặng đường.

Cùng tham gia giao lưu, NSƯT Lê Ánh Tuyết, Trưởng đoàn Ca múa nhạc, Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam chia sẻ những cảm nhận về truyền thống của LLVT Thủ đô qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Để niềm tự hào được thể hiện bằng hành động

Nếu phần đầu của tọa đàm đưa người nghe trở lại những năm tháng đã làm nên truyền thống thì những cuộc trao đổi tiếp theo tập trung nhiều hơn vào câu chuyện kế thừa và phát huy những giá trị ấy trong thực hiện nhiệm vụ hôm nay.

Khác mời chia sẻ về những câu chuyện tiếp nối truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô. Ảnh: MT

Đại tá Đinh Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Sư đoàn Bộ binh 301 trao đổi về những yếu tố góp phần giúp Sư đoàn thời gian qua hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc; đồng thời chia sẻ những yêu cầu đặt ra đối với cán bộ, chiến sĩ trong tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống và những kết quả đã đạt được.

Từ góc nhìn của đơn vị kết nghĩa, đồng chí Đỗ Ngọc Linh, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Ban Chấp hành Đoàn phường Phú Thượng chia sẻ về truyền thống, tinh thần đoàn kết và hình ảnh cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô nói chung, Sư đoàn Bộ binh 301 nói riêng qua các hoạt động phối hợp giữa hai đơn vị; đồng thời trao đổi về những nội dung, hoạt động nhằm tiếp tục vun đắp mối quan hệ đoàn kết, gắn bó trong thời gian tới.

Câu chuyện “biến niềm tự hào thành hành động” được tiếp nối qua chia sẻ của Thượng úy Trần Hồng Quân, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 5, Trung đoàn Bộ binh 692. Từ quá trình tự học, tự rèn và thực hiện nhiệm vụ của một cán bộ trẻ, chương trình gợi mở một thông điệp gần gũi: Truyền thống chỉ thực sự được tiếp nối khi niềm tự hào được cụ thể hóa bằng trách nhiệm, sự nỗ lực và kết quả công tác của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Đại tá Nguyễn Đức Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn Bộ binh 301 phát biểu kết luận tọa đàm. Ảnh: MT

Phát biểu kết luận, Đại tá Nguyễn Đức Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn Bộ binh 301 nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục giáo dục truyền thống dân tộc, Thủ đô Hà Nội anh hùng, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam và truyền thống “Trung thành vô hạn, đoàn kết một lòng, gắn bó máu thịt với dân, đã ra quân là chiến thắng” của Sư đoàn. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, bồi đắp bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin và nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ.

Theo Chính ủy Sư đoàn, niềm tự hào về truyền thống phải được chuyển thành những hành động, việc làm cụ thể, trước hết là tinh thần đoàn kết, quyết tâm, đổi mới, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trước yêu cầu của tình hình mới, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần thường xuyên nêu cao cảnh giác cách mạng, tu dưỡng đạo đức, chủ động học tập, rèn luyện, không ngừng hoàn thiện bản thân; đồng thời gương mẫu trong lời nói, việc làm và chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị.

Các tiết mục văn nghệ tại chương trình. Ảnh: MT

Đại tá Nguyễn Đức Mạnh yêu cầu cán bộ, đảng viên và quần chúng thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.