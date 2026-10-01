Trao 120 phần quà cho hội viên, người cao tuổi phường Tịnh Biên

Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Long tặng quà cho người cao tuổi phường Tịnh Biên.

Ngày 1/10, Hội Người cao tuổi phường Tịnh Biên tổ chức họp mặt kỷ niệm 35 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10/1991 - 1/10/2026) và hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026. Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Long đến dự.

Dịp này, Hội Người cao tuổi phường Tịnh Biên trao 50 phần quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hội viên yếu thế. Mỗi phần trị giá 350.000 đồng, gồm 10kg gạo, 1 thùng mì và một số nhu yếu phẩm, tổng kinh phí 17,5 triệu đồng do nhà hảo tâm phường Tịnh Biên hỗ trợ.

Nhà hảo tâm tặng quà cho người cao tuổi hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam.

Trước đó, Hội Người cao tuổi phường Tịnh Biên vận động chùa Mới tại khóm Xuân Phú và nhà hảo tâm ở TP. Hồ Chí Minh, phường Châu Đốc trao 70 phần quà cho người cao tuổi thuộc hộ nghèo, đồng bào Khmer, tổng trị giá quà 21 triệu đồng.