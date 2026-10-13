Check-in cùng xe hoa giữa lòng phố biển

Những chiếc xe chở đầy hoa tươi đang trở thành điểm nhấn tại một số quán cà phê ở Nha Trang. Nhiều bạn trẻ tìm đến đây để chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đẹp.

Tại các quán cà phê như: Goc (đường Đống Đa), Hoa đồng nội (đường Nguyễn Thị Minh Khai), Ume Cafe (đường Nhị Hà)..., những chiếc xe hoa được bài trí theo phong cách riêng. Các bó hoa nhiều màu sắc được đặt trên xe tạo nên góc chụp ảnh nổi bật, mang nét lãng mạn giữa không gian phố biển. Để có những bức ảnh ưng ý, nhiều bạn trẻ còn lựa chọn trang phục hài hòa với màu sắc của hoa.

Chiếc xe hoa thành góc check-in lãng mạn.

Chị Lê Thị Anh Thư (xã Diên Khánh) tình cờ biết đến quán cà phê Goc trang trí góc check-in lãng mạn qua mạng xã hội. "Trong một lần tìm kiếm các điểm check-in mới tại Nha Trang, tôi thấy quán trang trí giống Hà Nội dịp vào thu nên ghé đến chụp ảnh. Tôi còn xem trước màu hoa và chọn trang phục cho phù hợp để lên hình đẹp hơn. Khung cảnh ở đây góc nào chụp cũng xinh", chị Thư chia sẻ.

Chia sẻ về ý tưởng trang trí xe hoa, chị Lê Thị Minh Thiết (phường Bắc Nha Trang), chủ quán cà phê Goc cho biết, quán muốn tạo một không gian riêng để khách vừa thưởng thức cà phê, vừa chụp ảnh. Những hình ảnh được khách chia sẻ trên mạng xã hội cũng giúp quán tiếp cận thêm nhiều người. Hoa sử dụng tại quán đều là hoa tươi và được thay thường xuyên để tạo góc chụp đẹp cho khách hàng.

Các bạn trẻ có những bức ảnh ưng ý bên chiếc xe hoa.

Những chiếc xe hoa tạo sức hút riêng giữa lòng phố biển Nha Trang. Cách trang trí này cho thấy sự sáng tạo của các quán cà phê trong việc làm mới không gian, đáp ứng nhu cầu chụp ảnh và trải nghiệm của khách hàng. Chị Lê Thị Thùy Duyên (phường Nam Nha Trang) chia sẻ: "Chụp ảnh với xe hoa khiến tôi có cảm giác mọi thứ trở nên thật lãng mạn và thơ mộng".

Check - in cùng xe hoa tại Ume cafe (đường Nhị Hà, phường Nha Trang).

Một bạn trẻ duyên dáng bên xe hoa tại quán cà phê Goc (đường Đống Đa, phường Nha Trang).

Những bó hoa kết hợp nhiều loại hoa như: Hoa sen, hướng dương, baby...

Tạo dáng bên xe hoa tại quán cà phê Hoa đồng nội (đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nha Trang).

Những bó hoa tươi làm nổi bật sắc màu rực rỡ của quán.