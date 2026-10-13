Ấm lòng Mẹ Việt Nam anh hùng trong mùa Sene Đôn Ta

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Danh Lắm tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Thị Hol dịp lễ Sene Đôn Ta năm 2026.

Ấm lòng ngày lễ

Vượt hơn 100km đến nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Thị Hol ở xã biên giới Giang Thành, đoàn công tác Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang được mẹ vui mừng đón tiếp. Ở tuổi ngoài 80, mẹ phấn khởi khi có người đến thăm hỏi sức khỏe, đời sống, cùng trò chuyện trong dịp lễ truyền thống của đồng bào Khmer.

Chị Thị Phép, con gái mẹ Thị Hol, cho biết khi nghe tin có đoàn đến thăm, mẹ thường hỏi trước về thời gian đoàn đến, rồi dặn con cháu chuẩn bị nhà cửa, đón tiếp chu đáo. “Mẹ vui lắm mỗi khi có đoàn đến thăm. Trước đó, mẹ thường nhắc chúng tôi chuẩn bị để đón mọi người. Thấy mẹ vui, gia đình cũng vui theo”, chị Thị Phép chia sẻ.

Đoàn ân cần thăm hỏi, bày tỏ lòng tri ân đối với những hy sinh, đóng góp của mẹ và gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phần quà được trao tận tay cùng những lời động viên chân tình thể hiện sự quan tâm đối với người có công.

Trong buổi gặp gỡ thân tình, mẹ Thị Hol vui vẻ trò chuyện, hỏi thăm đoàn công tác về tình hình đời sống đồng bào Khmer và những chính sách chăm lo của Đảng, Nhà nước. Ông Danh Lắm, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang, thông tin đến mẹ về những chuyển biến trong phát triển kinh tế - xã hội, các chính sách hỗ trợ đồng bào Khmer, góp phần cải thiện đời sống người dân.

Ông Danh Lắm cho biết, thời gian quan, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó, có đồng bào Khmer. Hiện nay, tỉnh đã có nhiều chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện; chính sách miễn học phí, các chính sách hỗ trợ giáo dục, chính sách bảo tồn phát huy tiếng nói, chữ viết và các giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào Khmer.

Mẹ chăm chú lắng nghe từng câu chuyện và bày tỏ niềm vui khi quê hương ngày càng khởi sắc.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Giang Thành Nguyễn Hồng Kông tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Thị Hol.

Trọn nghĩa tri ân

Niềm vui của mẹ không chỉ nằm ở phần quà mà còn ở sự quan tâm, sẻ chia. Những câu chuyện về quê hương đổi mới giúp mẹ cảm nhận rõ hơn sự chuyển biến trong đời sống người dân. Với những người đã trải qua nhiều hy sinh, mất mát, chứng kiến quê hương phát triển, con cháu có điều kiện sống tốt hơn cũng là niềm vui.

Ông Nguyễn Hồng Kông, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Giang Thành cho biết: “Địa phương luôn quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công, trong đó có Mẹ Việt Nam anh hùng Thị Hol. Chúng tôi mong mẹ luôn mạnh khỏe, sống vui bên con cháu; gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương”.

Theo ông Danh Lắm, toàn tỉnh hiện có 2 Mẹ Việt Nam anh hùng là đồng bào Khmer là Mẹ Việt Nam anh hùng Thị Hol, xã Giang Thành và Mẹ Việt Nam anh hùng Thị Hẹn, xã Vĩnh Hoà Hưng. Thời gian qua, vào dịp lễ Sene Đôn Ta và các lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang đến thăm và tặng quà nhằm thể hiện sự tri ân đối với các mẹ và gia đình.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm khi đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Thị Hol dịp lễ Sene Đôn Ta năm 2026.

Ông Danh Lắm cho biết: “Phần quà là tấm lòng của đơn vị muốn gửi gắm tình cảm, lòng biết ơn đối với những hy sinh của Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình. Chúng tôi mong các Mẹ Việt Nam anh hùng tiếp tục giữ gìn sức khỏe, sống vui, sống khỏe bên con cháu; các gia đình phát huy truyền thống cách mạng, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

Hoạt động thăm hỏi, tặng quà trong dịp lễ Sene Đôn Ta góp phần gìn giữ đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Với các Mẹ Việt Nam anh hùng, sự quan tâm ấy không chỉ mang đến niềm vui trong ngày lễ mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cộng đồng đối với những người đã hy sinh, đóng góp cho đất nước.