Đánh thức tiềm năng du lịch từ bản sắc văn hoá

Văn hóa truyền thống trở thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội ở Thanh Quân.

Trong dòng chảy của thời gian, văn hóa truyền thống vẫn được người dân Thanh Quân gìn giữ qua những sinh hoạt thường ngày, những làn điệu dân ca, điệu múa và nét ẩm thực đặc trưng.

Nếu trước đây, những nét đẹp ấy chủ yếu gắn với đời sống sinh hoạt của cộng đồng, thì nay, Thanh Quân đang từng bước đưa văn hóa bản địa đến gần hơn với du khách thông qua phát triển du lịch cộng đồng. Các hoạt động giao lưu văn nghệ dân gian, giới thiệu phong tục, tập quán, trải nghiệm ẩm thực và sinh hoạt cộng đồng được chú trọng, tạo cơ hội để du khách khám phá đời sống văn hóa một cách gần gũi, chân thực.

Người dân địa phương trở thành chủ thể gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch.

Những giá trị văn hóa của đồng bào Thái tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa trong đời sống hôm nay.

Cùng với việc khai thác những lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, người dân địa phương được khuyến khích tham gia cung cấp dịch vụ, giới thiệu món ăn, sản vật và những nét văn hóa đặc trưng. Từ đó, văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành nguồn lực tạo việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần cải thiện đời sống người dân.

Từ việc gìn giữ nếp sống truyền thống, người dân Thanh Quân đang từng bước phát triển du lịch cộng đồng

Hành trình từ gìn giữ những giá trị xưa đến khai thác tiềm năng trong cuộc sống hôm nay đang mở ra hướng đi mới cho Thanh Quân. Khi cộng đồng trở thành chủ thể bảo tồn và phát huy bản sắc, những giá trị truyền thống sẽ tiếp tục được trao truyền, lan tỏa, góp phần xây dựng du lịch địa phương theo hướng bền vững.