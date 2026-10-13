Công viên Lãm Làng ở đâu, vì sao bỗng thành 'tọa độ hot' trên TikTok?

Nếu thường xuyên lướt TikTok, có lẽ bạn đã ít nhất một lần nghe thấy câu hát “Anh em sẵn sàng, đi chơi công viên Lãm Làng. Công viên Lãm Làng, ở khu Công nghiệp Bắc Ninh...”. Đoạn nhạc được nhiều người gọi ngắn gọn là “Công viên Lãm Làng” đang trở thành một chủ đề được cộng đồng mạng chú ý, kéo theo sự tò mò về địa điểm được nhắc đến trong lời bài hát. Điều thú vị là Công viên Lãm Làng không phải một địa danh hư cấu hay điểm du lịch mới xuất hiện. Đây là một công viên có thật tại Bắc Ninh. Từ một địa điểm sinh hoạt cộng đồng, Công viên Lãm Làng dần được biết đến rộng rãi hơn qua những câu chuyện trên mạng xã hội. Đáng chú ý, công viên còn được Google Maps ghi nhận mức đánh giá 4,3/5 sao với hàng trăm lượt đánh giá.

Công viên Lãm Làng nằm ở đâu?

Công viên Lãm Làng nằm tại khu phố Lãm Làng, phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh. Công viên Lãm Làng có quy mô tương đối nhỏ, mang dáng dấp của một không gian vui chơi, sinh hoạt và rèn luyện thể thao phục vụ người dân, người lao động sinh sống, làm việc quanh khu công nghiệp Bắc Ninh hơn là một điểm tham quan quy mô lớn.

Một góc Công viên Lãm Làng. (Ảnh: Sùng Vàng)

Đây cũng là chi tiết khiến câu chuyện về Lãm Làng trở nên thú vị. Một địa điểm bình thường, không phải danh thắng nổi tiếng hay khu du lịch được quảng bá rầm rộ, lại bất ngờ trở thành từ khóa được nhiều người tìm kiếm nhờ sức lan tỏa của mạng xã hội.

Công viên Lãm Làng nằm từ trên cao. (Ảnh: Cương Bùi)

Mức đánh giá 4,3/5 sao trên Google Maps cũng góp phần khiến một số người tò mò muốn tìm hiểu về công viên. Tuy nhiên, điểm số này phản ánh đánh giá của người dùng trên nền tảng, không đồng nghĩa với việc đây là một điểm du lịch nổi tiếng hay được xếp hạng về chất lượng tham quan.

Từ vụ việc gây xôn xao năm 2025 đến những câu chuyện trên mạng xã hội

Trước khi được nhắc đến qua ca khúc của DDong, Công viên Lãm Làng từng xuất hiện trong tin tức vào cuối tháng 6/2025.

Ngày 28/6/2025, tại công viên xảy ra vụ xô xát có liên quan đến một nhóm người. Đoạn video ghi lại sự việc sau đó lan truyền trên mạng xã hội. Công an địa phương đã xác minh, làm việc với những người liên quan để xử lý vụ việc. Sự việc khiến tên Công viên Lãm Làng được nhắc đến trên nhiều diễn đàn và trang mạng xã hội.

Điểm khiến Công viên Lãm Làng tiếp tục được cộng đồng mạng quan tâm nằm ở những nội dung mang màu sắc hài hước được chia sẻ về địa điểm này. Cụ thể, theo một số bài đăng trên mạng xã hội, công viên đôi khi được mô tả như một nơi hội tụ đủ kiểu "nhân vật" khó đoán, từ những hình tượng quen thuộc trong văn hóa đại chúng đến các nhân vật tự sáng tạo, hóa trang.

"Một ngày bình thường" ở Công viên Lãm Làng. (Ảnh: KSC)

Từ Tôn Ngộ Không, Michael Jackson đến cướp biển hay những hình tượng quen thuộc trong văn hóa đại chúng, các nhân vật tưởng chừng chẳng liên quan lại cùng xuất hiện tại địa điểm này. Sự tương phản ấy tạo nên những khung hình vừa bất ngờ vừa hài hước. Những hình ảnh này cũng là chất liệu khiến cái tên Công viên Lãm Làng được nhắc lại trên mạng xã hội. Thay vì một điểm tham quan có cảnh quan nổi bật hay công trình kiến trúc đặc sắc, sức hút của địa điểm lại đến từ chính những con người, bộ trang phục và các màn hóa thân khó đoán.

Clip ghi lại hoạt động tại Công viên Lãm Làng. (Clip: TikTok @tulaudaigadongtao)

Vì sao ca khúc “Công viên Lãm Làng” lại gây chú ý?

Một trong những yếu tố đưa cái tên Công viên Lãm Làng đến gần hơn với người dùng mạng xã hội là ca khúc do DDong phát hành, thường được cộng đồng mạng gọi là “Công viên Lãm Làng”.

Trong video được đăng tải trên YouTube, câu hát “Anh em sẵn sàng, đi chơi công viên Lãm Làng...” trực tiếp nhắc đến địa danh này.

Sự thú vị của ca khúc nằm ở việc lời hát gọi tên một địa điểm rất cụ thể, vốn không phải cái tên quen thuộc với số đông. Khi được sử dụng trong các video ngắn, chính sự bất ngờ ấy khiến câu hát dễ được nhắc lại và trở thành một chi tiết nhận diện.

Một đoạn lời bài hát "Công viên Lãm Làng".

Với Công viên Lãm Làng, sức hút còn đến từ sự kết hợp giữa một địa danh có thật và những câu chuyện mang màu sắc meme đã được chia sẻ trước đó. Người biết đến công viên qua các bài đăng có thể tò mò tìm nghe ca khúc này; ngược lại, người nghe thấy câu hát trên TikTok có thể tìm kiếm địa điểm để biết nó nằm ở đâu.

Từ một công viên phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân địa phương, Công viên Lãm Làng nay có thêm một hình ảnh khác trong văn hóa mạng: Một địa danh được nhận diện qua câu hát, những câu chuyện hài hước và sự tò mò của cộng đồng mạng. Đôi khi, để một cái tên trở nên quen thuộc với số đông, điều cần thiết không phải một chiến dịch quảng bá lớn, mà chỉ là một giai điệu đủ khiến người nghe nhớ mãi.