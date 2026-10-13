Dựng rào chắn ngăn du khách liều mình check-in 'mỏm đá tử thần' ở Tuyên Quang

Ông Phạm Đức Nam - Chủ tịch UBND xã Đồng Văn (Tuyên Quang) cho biết, mới đây chính quyền địa phương đã lắp đặt lại hàng rào sắt và biển cảnh báo tại khu vực "mỏm đá tử thần" nhằm ngăn người dân, du khách tiếp cận.

Theo đó, lối lên "mỏm đá tử thần" thuộc thôn Mã Pì Lèng, xã Đồng Văn đã được rào chắn cao 2m, xung quanh có biển cảnh báo nguy hiểm và thông báo cấm tiếp cận do nguy cơ sạt lở, đe dọa an toàn tính mạng.

Xung quanh khu vực này, lực lượng chức năng túc trực ngăn người dân và du khách tiếp cận.

"Mỏm đá sống ảo" đèo Mã Pí Lèng là địa điểm check-in được nhiều du khách tìm đến. Ảnh: @moclago

Theo chính quyền địa phương, khu vực này đã xuất hiện các vết nứt, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nhưng một số người vẫn tìm cách vượt rào để chụp ảnh, bất chấp cảnh báo về mức độ nguy hiểm.

Trước đó, địa điểm này đã dừng đón khách từ ngày 1.7 trong thời gian điều chỉnh quy hoạch và chưa bảo đảm điều kiện an toàn, nhưng hàng rào cùng biển cảnh báo nhiều lần bị phá hoại buộc địa phương phải sửa chữa.

"Mỏm đá tử thần" nằm trong không gian cảnh quan đèo Mã Pì Lèng trên tuyến đường Hạnh Phúc, nổi tiếng với những vách núi đá vôi dựng đứng, các mỏm đá nhô ra ngoài và tầm nhìn rộng xuống vực sâu khoảng 500 - 700m.

Địa hình nhiều đá tai mèo sắc nhọn, nền đá gồ ghề cùng những lối đi hẹp, dốc khiến việc leo trèo tiềm ẩn nguy cơ trượt ngã, đá lăn hoặc rơi xuống vực, đặc biệt khi du khách cố tạo dáng chụp ảnh tại các vị trí chênh vênh.

Xung quanh "mỏm đá tử thần" được dựng rào chắn nhằm đảm bảo an toàn cho du khách. Ảnh: Phạm Đức Nam

Trước đó, năm 2023, một du khách người Anh khi leo ra chụp ảnh đã trượt chân rơi xuống khoảng 2m, bị thương ở chân và chảy nhiều máu. Năm 2021, một phượt thủ ở Sơn La cũng gặp tai nạn tương tự tại khu vực này.

Địa phương sẽ tham vấn chuyên gia đánh giá hiện trạng, xây dựng phương án gia cố sau khi hoàn tất điều chỉnh quy hoạch và chỉ xem xét mở cửa khi đáp ứng đầy đủ điều kiện an toàn.

Đây là lần thứ hai "mỏm đá tử thần" đóng cửa, sau đợt tạm dừng 10 ngày vào tháng 9.2025. Lần này, công tác cải tạo dự kiến được triển khai đồng bộ hơn dưới sự giám sát của Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang.