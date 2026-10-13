Trải nghiệm văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội, tăng cường giao lưu nhân dân hai nước

Chương trình nghệ thuật “Gặp gỡ Quảng Tây (Bách Sắc)" ngày 14/05/2026 tại Trung tâm Văn hóa Trung Quốc (tại Hà Nội). (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Chương trình giao lưu Văn hóa và Du lịch Bắc Kinh-Quảng Tây-Hà Nội sẽ diễn ra vào chiều 23/10 tại Trung tâm Văn hóa Trung Quốc (tại Hà Nội), mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa và biểu diễn nghệ thuật đặc sắc.

Chương trình do Cục Văn hóa và Du lịch thành phố Bắc Kinh, Sở Văn hóa và Du lịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội tổ chức.

Hoạt động này nhằm triển khai sâu rộng nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai nước, tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác thiết thực song phương trong lĩnh vực văn hóa và du lịch, giới thiệu đầy đủ sức hấp dẫn độc đáo của nền văn hóa truyền thống Trung Hoa và diện mạo phát triển mới của ngành du lịch.

Qua đây, Ban tổ chức mong muốn lấy văn hóa và du lịch làm cầu nối để kể câu chuyện Trung Quốc, cũng như cụ thể hóa tầm nhìn của hai nước trong “Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027.”

Chương trình gồm nhiều hoạt động như thưởng trà, tô màu “Thỏ gia,” trải nghiệm in rập “Phúc vận,” làm hoa nhung Kinh kịch, làm dấu trang thổ cẩm Choang, làm phụ kiện tóc bằng thổ cẩm Choang, vẽ tay trên ô giấy dầu thuộc Di sản văn hóa phi vật thể, trải nghiệm đan tre thuộc Di sản văn hóa phi vật thể, trải nghiệm cắt giấy thuộc Di sản văn hóa phi vật thể và triển lãm ảnh văn hóa, du lịch “Xin chào Bắc Kinh.”

Bên cạnh đó là phần biểu diễn nghệ thuật của hai nước với các tiết mục: Múa “Khúc ca mùa Xuân,” độc tấu đàn mã cốt hồ “Xuân sớm quê hương người Choang,” tiết mục nghệ thuật “Việt Nam, quê hương tôi,” độc tấu đàn cổ tranh “Hương nhài thơm ngát,” múa “Phương hoa mạn,” hòa tấu đàn cổ tranh và đàn nhị “Bình hồ thu nguyệt.”

Hoạt động không chỉ là dịp để người dân Việt Nam tham quan sản vật, cảnh sắc đặc trưng của hai địa phương thuộc Trung Quốc mà còn tạo cơ hội hợp tác văn hóa, du lịch giữa hai nước./.

Nhận lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa từ ngày 11-15/10.