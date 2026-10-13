Nhịp sống chợ nổi Long Xuyên

Một góc chợ nổi Long Xuyên lúc bình minh.

Bình minh lên, những chiếc ghe tiếp tục nhịp mua bán trên sông Hậu. Dù không còn đông đúc như trước, chợ nổi Long Xuyên vẫn duy trì hoạt động giao thương và nếp sinh hoạt của những người gắn bó với sông nước.

Cây bẹo treo nông sản trên ghe.

Cây bẹo được dùng để giới thiệu mặt hàng đang bán, là nét riêng trong cách giao thương của cư dân chợ nổi.

Những ghe hàng ăn len lỏi giữa các phương tiện, phục vụ bữa sáng cho người dân sống ở chợ nổi và khách tham quan.

Ghe thuyền neo đậu, buôn bán tại chợ nổi Long Xuyên.

Nhiều thương hồ đã gắn bó với chợ nổi Long Xuyên qua hàng chục năm, chứng kiến những đổi thay của một hình thức mua bán đặc trưng của vùng sông nước. Hơn 20 năm qua, vợ chồng ông Lư Ngọc Pho, ngụ tỉnh Đồng Tháp, thường mua khóm Ba Đình ở Vĩnh Tuy và Vĩnh Thuận, chở đến chợ nổi Long Xuyên bán lại cho bạn hàng. Với ông bà, nơi đây đã trở thành ngôi nhà thứ hai.

Những chiếc ghe vừa phục vụ việc buôn bán, vừa là nơi sinh hoạt của các gia đình thương hồ.

Với những người sống bằng nghề sông nước, chiếc ghe không chỉ là phương tiện mưu sinh mà còn gắn với sinh hoạt thường ngày của gia đình.

Chị Nguyễn Thị Kiều Thu, người bán đồ ăn sáng tại chợ nổi Long Xuyên.

Hơn 30 năm gắn bó với chợ nổi, chị Nguyễn Thị Kiều Thu đã chứng kiến nhiều đổi thay của nơi này. Chị cho biết trước đây ghe xuồng tấp nập, hoạt động mua bán diễn ra suốt ngày đêm.

Khách du lịch đến tham quan chợ nổi Long Xuyên.

Du khách thưởng thức bữa sáng trên ghe, hòa mình vào nhịp sống bình dị của người dân địa phương.

Sau những thăng trầm, chợ nổi Long Xuyên vẫn lưu giữ nét sinh hoạt sông nước qua những chuyến ghe hàng và những người thương hồ bền bỉ mưu sinh. Nhịp mua bán trên sông tiếp tục góp phần gìn giữ nét văn hóa đặc trưng của vùng sông nước miền Tây.