Đoàn công tác Kiểm toán nhà nước dâng hương tại khu di tích đền thờ Tây Sơn tam kiệt

Đoàn công tác do Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa dẫn đầu dâng hương tại Đền thờ Tây Sơn tam kiệt và nhà tiền bái thờ các văn thần, võ tướng triều Tây Sơn. Ảnh: XUÂN HỒNG

Tham gia Đoàn còn có, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Gia Lai Thái Đại Ngọc; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng; cùng lãnh đạo tỉnh Gia Lai và lãnh đạo các đơn vị thuộc Kiểm toán nhà nước và Kiểm toán nhà nước khu vực VIII.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đoàn công tác đã dâng hoa tại tượng đài Hoàng đế Quang Trung; dâng hương tại Đền thờ Tây Sơn tam kiệt và nhà tiền bái thờ các văn thần, võ tướng triều Tây Sơn, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao của các bậc tiền nhân trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Phong trào Tây Sơn gắn liền với những dấu mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc, nổi bật là sự nghiệp thống nhất đất nước và chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa mùa Xuân năm Kỷ Dậu 1789 dưới sự chỉ huy của Hoàng đế Quang Trung. Những chiến công và dấu ấn lịch sử ấy thể hiện ý chí độc lập, tinh thần quật cường, khát vọng tự chủ và sức mạnh đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

Hoạt động dâng hương góp phần nhắc nhớ về trách nhiệm gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc. Ảnh: XUÂN HỒNG

Hoạt động dâng hương không chỉ là dịp tưởng nhớ, tri ân các thế hệ đi trước, mà còn góp phần nhắc nhớ về trách nhiệm gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc. Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước tiếp tục bồi đắp tinh thần trách nhiệm, ý thức phụng sự đất nước và Nhân dân, nêu cao đạo đức công vụ, bản lĩnh nghề nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phát huy truyền thống dân tộc, Kiểm toán nhà nước tiếp tục thực hiện sứ mệnh kiểm tra, đánh giá việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; góp phần nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và sử dụng hiệu quả các nguồn lực quốc gia, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Khu di tích Đền thờ Tây Sơn tam kiệt, gắn với quê hương của phong trào Tây Sơn, là địa chỉ có ý nghĩa đặc biệt trong việc bảo tồn di sản lịch sử, giáo dục truyền thống yêu nước và bồi dưỡng niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa và các đại biểu trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Bảo tàng Quang Trung. Ảnh: XUÂN HỒNG

Nhân dịp này, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Bảo tàng Quang Trung.