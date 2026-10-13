Về Trấn Yên xem kén vàng xe tơ: Trải nghiệm mới ở vựa dâu tằm lớn nhất miền Bắc

Tự tay hái dâu, xem se tơ dệt lụa ven đê sông Hồng

Sáng 13/10/2026, xã Trấn Yên ra mắt tour du lịch trải nghiệm, du lịch nông nghiệp xanh năm 2026 với chủ đề “Trấn Yên - điểm đến trải nghiệm dâu tằm và quế hữu cơ”.

Ngay trong ngày đầu mở tour, đông đảo du khách và học sinh đã hòa mình vào không gian xanh mát của cánh đồng dâu ven đê Việt Thành. Du khách được tự tay hái lá dâu, thả diều, đạp xe trên triền đê, sau đó trực tiếp vào nhà tằm để tìm hiểu quy trình nuôi tằm ăn lá, nhả tơ.

Hái lá dâu, nuôi tằm là trải nghiệm thú vị trong tour du lịch xanh Trấn Yên.

Hành trình trải nghiệm tiếp tục đưa du khách đến khu trưng bày để tận mắt xem các công đoạn se tơ, dệt lụa thủ công và thưởng thức những sản phẩm đặc trưng chế biến từ cây dâu bản địa như trà dâu, siro dâu, rượu dâu. Nhiều du khách thích thú lựa chọn các sản phẩm dệt may như khăn lụa, cà vạt, chăn tơ tằm cùng 16 sản phẩm OCOP đạt chuẩn từ 3 sao trở lên của địa phương về làm quà.

Việc đưa du khách về tận nơi sản xuất giúp mọi người hiểu rõ hơn đời sống nông nghiệp và giá trị của nghề trồng dâu nuôi tằm truyền thống đã gắn bó lâu đời với người dân nơi đây.

Nghề trồng dâu nuôi tằm - nền tảng phát triển tour du lịch nông nghiệp xanh của địa phương.

Biến nương dâu, đồi quế thành nguồn sinh kế du lịch

Trấn Yên hiện là vùng nguyên liệu dâu tằm lớn nhất miền Bắc với 712ha, đồng thời sở hữu 6.048ha quế - loài cây làm nên “căn cước” nhận diện của địa phương.

Trước đây, người dân chủ yếu sản xuất và bán nông sản thô. Việc xây dựng tour trải nghiệm theo quy trình khép kín “trồng dâu - nuôi tằm - ươm tơ - dệt lụa” giúp người dân hồi sinh nghề truyền thống, kết nối nông nghiệp xanh với du lịch để bán thêm các sản phẩm chế biến sâu tạo thêm việc làm và gia tăng thu nhập trên cùng một diện tích canh tác.

Bên cạnh vùng dâu tằm và đồi quế bạt ngàn, Trấn Yên còn sở hữu 6 di tích lịch sử - văn hóa như đền Cửa Ngòi, đền Hóa Cuông, đền Việt Thành, cùng bản sắc văn hóa của đồng bào Dao, Cao Lan. Đây là nền tảng để địa phương kết nối tour dâu tằm với du lịch sinh thái rừng quế và du lịch văn hóa tâm linh.

Một ngôi đền cổ kính ven sông tại Trấn Yên - nơi lưu giữ những di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh tạo nên trục du lịch tâm linh đặc sắc của địa phương.

Ông Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Trấn Yên, cho biết: “Chúng tôi mong muốn xây dựng Trấn Yên trở thành vùng dâu tằm và quế hữu cơ; phát triển du lịch cộng đồng, sinh thái, văn hóa tâm linh, đồng thời bảo tồn và tôn vinh những nghề truyền thống.

Mục tiêu đến năm 2030, du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của xã, đón hơn 30.000 lượt khách mỗi năm, trong đó có 3.000 khách quốc tế và tạo việc làm cho khoảng 1.000 lao động.”

Từ những luống dâu xanh ngút ngàn ven đê đến mùi hương quế nồng nàn trên sườn đồi, hành trình trải nghiệm nông nghiệp xanh tại Trấn Yên đang mở ra hướng đi bền vững. Khi nông sản bản địa được thổi hồn bằng giá trị văn hóa và du lịch, người nông dân nơi đây không chỉ giữ được nghề truyền thống của cha ông mà còn tự tin làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.