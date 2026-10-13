Hòa Minzy góp mặt trong Live-Concert 25 năm ca hát của Tùng Dương

Hòa Minzy góp mặt

Sau khi công bố Phùng Khánh Linh và GREY D là hai nghệ sĩ khách mời, Tùng Dương tiếp tục xác nhận Hòa Minzy sẽ tham gia Live-Concert Bay về phía mặt trời. Nữ ca sĩ xuất hiện trong chương nhạc Cội nguồn - Di sản, hướng đến tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống và bản sắc Việt Nam.

Những năm gần đây, Hòa Minzy ghi dấu ấn với các sản phẩm âm nhạc khai thác chất liệu văn hóa, lịch sử. Trong đó, Bắc Bling nổi bật với cách đưa hình ảnh và âm hưởng vùng Kinh Bắc vào đời sống âm nhạc đương đại, góp phần đưa văn hóa vùng miền đến gần hơn với khán giả trẻ.

Hòa Minzy sẽ góp mặt trong Live-Concert Bay về phía mặt trời của Tùng Dương.

Với Tùng Dương, tìm tòi và làm mới chất liệu truyền thống cũng là một mạch sáng tạo xuyên suốt hành trình nghệ thuật. Bằng giọng hát nội lực và phong cách biểu diễn cá tính, nam ca sĩ luôn tìm cách tiếp cận những giá trị quen thuộc từ góc nhìn riêng, kết hợp tinh thần truyền thống với các thử nghiệm đương đại.

Cùng quê hương Bắc Ninh, Tùng Dương và Hòa Minzy có chung sự quan tâm dành cho văn hóa dân tộc, dù lựa chọn những cách thể hiện khác nhau. Nếu Hòa Minzy tạo dấu ấn bằng các sản phẩm đưa văn hóa vùng miền đến gần hơn với khán giả trẻ, Tùng Dương chú trọng khai thác chiều sâu cảm xúc và mở rộng giới hạn biểu đạt của âm nhạc. Sự gặp gỡ giữa hai nghệ sĩ được kỳ vọng mang đến sắc thái riêng cho chương Cội nguồn - Di sản.

Ngoài sự đồng điệu trong lựa chọn nghệ thuật, Hòa Minzy còn là người em, người đồng nghiệp thân thiết của Tùng Dương. Màn hội ngộ của hai nghệ sĩ là một trong những điểm nhấn được chờ đợi tại đêm diễn.

Bên cạnh Hòa Minzy, Phùng Khánh Linh và GREY D là hai nghệ sĩ khách mời đã được công bố trước đó. Phùng Khánh Linh được biết đến với phong cách giàu tính tự sự, chú trọng chiều sâu cảm xúc và dấu ấn cá nhân; trong khi GREY D đại diện cho lớp nghệ sĩ trẻ với tư duy âm nhạc mang hơi thở đương đại.

Sự góp mặt của các nghệ sĩ có phong cách khác nhau mở ra cơ hội để âm nhạc của nhiều thế hệ đối thoại, bổ sung cho nhau. Theo đó, những khác biệt về trải nghiệm, tư duy và cách thể hiện góp phần mở rộng màu sắc cho chương trình.

Sân khấu rộng 90 m, gần 100 vũ công đương đại

Khác với những Live-Concert trước đây chủ yếu diễn ra trong không gian nhà hát, Bay về phía mặt trời đưa Tùng Dương đến Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, địa điểm có sức chứa hàng chục nghìn khán giả. Lựa chọn này đặt ra yêu cầu cao hơn về tổ chức và dàn dựng, đồng thời thể hiện tinh thần không ngừng tìm tòi, thử nghiệm của nam ca sĩ.

Theo kế hoạch, sân khấu chương trình có chiều ngang 90 m, với sự tham gia của gần 100 vũ công đương đại và khoảng 30 tiết mục âm nhạc thuộc nhiều thể loại. Âm nhạc sẽ kết hợp với múa đương đại, ánh sáng và hình ảnh, tạo nên không gian trình diễn đa dạng.

Đáng chú ý, múa đương đại không chỉ đóng vai trò minh họa mà còn được sử dụng như một ngôn ngữ kể chuyện song hành với âm nhạc. Các màn trình diễn được dàn dựng nhằm bổ sung chiều sâu biểu đạt, góp phần thể hiện cảm xúc và tinh thần của từng ca khúc.

Sau 25 năm hoạt động nghệ thuật, Tùng Dương được biết đến với tinh thần tìm tòi, không ngại thử thách bản thân, từ những ca khúc đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc đến việc khai thác chất liệu dân gian và âm nhạc đương đại. Tình yêu quê hương, đất nước cũng là nguồn cảm hứng quan trọng trong hành trình sáng tạo của nam ca sĩ.

Theo Tùng Dương, những ca khúc ngợi ca quê hương, đất nước không chỉ thể hiện tình cảm của người nghệ sĩ mà còn khơi dậy tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc. Với anh, âm nhạc có sức mạnh kết nối con người thông qua những giá trị chung về lịch sử, văn hóa và cội nguồn.

Chương trình đánh dấu 25 năm hoạt động nghệ thuật của nam ca sĩ, với khoảng 30 tiết mục, sân khấu rộng 90 m và gần 100 vũ công đương đại.

Từ cội nguồn đến khát vọng vươn xa

Với khoảng 30 tiết mục, Bay về phía mặt trời được xây dựng theo ý tưởng xuyên suốt, kết nối những giá trị cội nguồn, bản sắc và di sản với tinh thần hiện đại cùng khát vọng hướng tới tương lai.

Thay vì chỉ tập hợp các ca khúc trong một đêm diễn, chương trình hướng đến một hành trình cảm xúc, trong đó các tiết mục liên kết với nhau về tinh thần và ý nghĩa. Những chất liệu âm nhạc gợi nhắc quê hương, đất nước và văn hóa Việt Nam được đặt bên cạnh các sắc thái đương đại, giúp khán giả tiếp cận những giá trị thân thuộc qua cách thể hiện mới.

Ý tưởng này cũng phản ánh hành trình nghệ thuật của Tùng Dương sau 25 năm hoạt động. Nam ca sĩ không chỉ nhìn lại những dấu mốc đã qua mà còn muốn tiếp tục làm mới mình trên nền tảng những giá trị nghệ thuật đã tạo dựng.

Với Tùng Dương, cội nguồn không chỉ là nơi để trở về mà còn là nguồn cảm hứng cho sáng tạo. Tên gọi Bay về phía mặt trời gợi lên khát vọng vươn tới những điều tốt đẹp, tinh thần không ngừng vận động và mong muốn vượt qua những giới hạn cũ. Trên hành trình đó, các giá trị văn hóa và bản sắc dân tộc tiếp tục là điểm tựa để nam ca sĩ tìm kiếm những hướng đi mới trong âm nhạc.

Đồng hành cùng Tùng Dương trong quá trình chuẩn bị chương trình là người bạn đời luôn âm thầm ủng hộ anh. Theo chia sẻ của nam ca sĩ, bà xã hiếm khi xuất hiện trước công chúng nhưng luôn là chỗ dựa tinh thần, cùng anh chia sẻ áp lực trong công việc và cuộc sống.

Live-Concert Bay về phía mặt trời diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 19/12/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.