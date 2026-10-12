Cháy garage ô tô ở TP.HCM

Thông tin ban đầu, vào lúc 8 giờ 35 phút ngày 12/10, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) Khu vực 8 (Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM) nhận tin báo cháy tại garage tại Garage sửa chữa ô tô S.S, số 17–19–21 đường Trần Thị Ngôi, phường Chánh Hưng.

Cảnh sát chữa cháy tại hiện trường.

Ngay sau đó, đơn vị lập tức điều động 3 xe chữa cháy cùng 18 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường xử lý sự cố.

Đến 8 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường, triển khai 2 lăng B và 1 lăng phun bọt chuyên dụng để khống chế đám cháy.

Hiện trường vụ cháy.

Quá trình chữa cháy được thực hiện khẩn trương, đến 8 giờ 50 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Theo thống kê ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Về tài sản, một ô tô và một xe mô tô bị hư hỏng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.