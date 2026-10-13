Cảnh báo tình trạng dùng AI tạo tin giả về tín ngưỡng, tôn giáo

Thông tin từ Công an thành phố Quảng Ninh cho biết, thời gian vừa qua, Phòng An ninh mạng đã tiếp nhận một số đơn thư của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn phản ánh tình trạng một số tài khoản, trang và nhóm mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

Tin giả, tin sai sự thật được tạo ra bởi công nghệ AI liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Ảnh: CAQN

Đáng chú ý, một số nội dung được tạo dựng bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), có dấu hiệu xuyên tạc, bịa đặt, gây ảnh hưởng đến uy tín của các tổ chức tôn giáo cũng như danh dự, nhân phẩm của những cá nhân liên quan.

Qua xác minh, Phòng An ninh mạng đã phối hợp với công an các đơn vị, địa phương làm việc với một số cá nhân có liên quan đến việc đăng tải, chia sẻ những thông tin trên.

Tại cơ quan công an, những người này thừa nhận đã chia sẻ các nội dung chưa được kiểm chứng, không có căn cứ xác thực. Cơ quan chức năng đã yêu cầu các cá nhân gỡ bỏ toàn bộ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an thành phố Quảng Ninh, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ AI đang khiến việc tạo dựng hình ảnh, video, giọng nói và nội dung giả mạo ngày càng dễ dàng, tinh vi. Nhiều sản phẩm được tạo ra có hình thức giống thông tin thật, khiến người sử dụng mạng xã hội khó nhận biết nếu không kiểm chứng kỹ lưỡng.

Đặc biệt, việc lợi dụng công nghệ này để tạo dựng, phát tán thông tin sai sự thật liên quan đến hoạt động tôn giáo, chức sắc, chức việc, nhà tu hành và các cơ sở thờ tự không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, danh dự của cá nhân mà còn có nguy cơ gây hiểu lầm, chia rẽ trong cộng đồng.

Cơ quan công an làm việc, xử lý trường hợp chia sẻ thông tin sai sự thật về chức sắc tôn giáo trên địa bàn. Ảnh: CAQN.

Trong khi đó, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân luôn được Hiến pháp và pháp luật Việt Nam tôn trọng, bảo vệ. Mọi hành vi lợi dụng không gian mạng để xuyên tạc, bịa đặt, xúc phạm uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân đều có thể bị xử lý theo quy định.

Trước thực trạng trên, Phòng An ninh mạng, Công an thành phố Quảng Ninh khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, nhất là những nội dung có hình ảnh, video hoặc âm thanh được cho là liên quan đến các tổ chức, chức sắc tôn giáo.

Người dân cần ưu tiên tiếp cận thông tin từ các cơ quan báo chí, nguồn tin chính thống; kiểm chứng nội dung trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ. Tuyệt đối không vì tò mò, muốn tăng lượt xem, lượt tương tác mà phát tán những thông tin chưa được xác thực.

Khi phát hiện các tài khoản, trang hoặc nhóm mạng xã hội có dấu hiệu tạo dựng, phát tán tin giả, tin sai sự thật, người dân cần kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng để xác minh, xử lý.

Cơ quan công an nhấn mạnh, hành vi tạo dựng, đăng tải hoặc chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng đều có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.