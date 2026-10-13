Cảnh báo thủ đoạn mua bán người núp bóng kết hôn với người nước ngoài

Theo đó, từ quá trình điều tra một vụ án mua bán người trên địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đã ghi nhận những phương thức, thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng để dụ dỗ phụ nữ sang Trung Quốc dưới hình thức kết hôn. Điều đáng quan tâm là, dù cách thức thực hiện không mới, các đối tượng vẫn có thể lợi dụng hoàn cảnh kinh tế, sự hạn chế về thông tin và đặc biệt là lòng tin giữa những người quen biết để thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan Công an xác định các đối tượng lợi dụng mối quan hệ quen biết để tiếp cận, tạo lòng tin với những gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. (Ảnh: Công an TP Cần Thơ)

Qua thông tin điều tra ban đầu, các đối tượng thường tiếp cận những gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn thông qua sự giới thiệu của bạn bè, người thân hoặc các mối quan hệ quen biết từ trước. Đây là yếu tố quan trọng giúp các đối tượng dễ dàng tạo được sự tin tưởng của gia đình bị hại ngay từ những lần tiếp xúc đầu tiên.

Khi đã thiết lập được mối quan hệ, các đối tượng bắt đầu đưa ra những lời hứa hẹn về việc giúp con em trong gia đình kết hôn với người nước ngoài, có cuộc sống tốt hơn. Đặc biệt, nếu đồng ý cho con đi lấy chồng, gia đình sẽ được hỗ trợ một khoản tiền nhất định, có thể lên đến hàng trăm triệu đồng.

Đối với những gia đình đang gặp khó khăn về kinh tế, lời đề nghị này dễ tạo ra hy vọng về một cơ hội thay đổi cuộc sống. Một mặt, họ mong con có được cuộc sống đủ đầy hơn khi kết hôn ở nước ngoài; mặt khác, khoản tiền được hứa hẹn có thể giúp gia đình trang trải những khó khăn trước mắt.

Sau khi thuyết phục được gia đình, các đối tượng tiếp tục tổ chức việc xem mặt, chuẩn bị giấy tờ và sắp xếp đưa bị hại ra nước ngoài. Tuy nhiên, điều mà gia đình không được biết là phía sau những hoạt động mang danh nghĩa môi giới kết hôn đã có sự móc nối, thỏa thuận tiền bạc giữa các đối tượng nhằm chuyển giao người để thu lợi.

Để che giấu bản chất việc mua bán người, các đối tượng đứng ra môi giới không tiết lộ cho gia đình bị hại những thỏa thuận tiền bạc với phía nước ngoài, mà chỉ giới thiệu số tiền trao cho gia đình là khoản hỗ trợ khi đồng ý cho con em kết hôn. Với những người chưa nhận diện đầy đủ phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người, khoản tiền ấy có thể được xem là sự giúp đỡ, thậm chí là cơ hội để gia đình thoát khỏi khó khăn.

Tài liệu điều tra ban đầu của Công an TP Cần Thơ cho thấy, phía sau những lời hứa giúp đỡ là các giao dịch mua bán người với số tiền rất lớn. Có trường hợp các đối tượng thỏa thuận chuyển giao bị hại cho phía nước ngoài với số tiền hơn nửa tỉ đồng, nhưng gia đình chỉ được nhận một phần rất nhỏ. Phần tiền còn lại được các đối tượng tham gia đường dây chia nhau hưởng lợi.

Các đối tượng hứa hẹn hỗ trợ tiền cho gia đình bị hại, trong khi che giấu những thỏa thuận mua bán người nhằm thu lợi. (Ảnh: Công an TP Cần Thơ)

Chỉ đến khi con em được đưa ra nước ngoài, việc liên lạc bị gián đoạn, những dấu hiệu bất thường mới dần xuất hiện. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng nhận biết được rằng người thân của mình đã trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người. Họ càng không biết rằng, phía sau những lời hứa hỗ trợ ban đầu là những khoản tiền lớn đã được các đối tượng thỏa thuận, chia nhau hưởng lợi.

Theo nhận định từ thực tiễn nắm tình hình của cán bộ điều tra, nguyên nhân khiến phương thức mua bán người núp bóng môi giới kết hôn vẫn có thể tiếp diễn không chỉ nằm ở thủ đoạn lừa gạt của các đối tượng, mà còn liên quan đến hoàn cảnh sống và khả năng tiếp cận thông tin của những người có nguy cơ trở thành nạn nhân.

Điều đáng lo ngại là một bộ phận người dân chưa nhận thức đầy đủ về phương thức, thủ đoạn mua bán người núp bóng môi giới kết hôn. Họ không biết rằng, phía sau lời hứa hỗ trợ tiền bạc và việc sắp xếp cho con em lấy chồng nước ngoài có thể là một giao dịch mua bán người đã được các đối tượng thỏa thuận từ trước. Trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, lại được người quen đứng ra giới thiệu, gia đình càng dễ tin tưởng mà bỏ qua những dấu hiệu bất thường.

Công an TP Cần Thơ cảnh báo người dân cần thận trọng trước những lời đề nghị đưa con em ra nước ngoài kết hôn kèm theo hứa hẹn về tiền bạc, kể cả khi người giới thiệu là bạn bè, người thân hoặc người cùng quê. Việc tìm hiểu đầy đủ thông tin về người dự định kết hôn, xác minh tính hợp pháp của các thủ tục và trao đổi với cơ quan chức năng khi có dấu hiệu nghi vấn là điều cần thiết để phòng ngừa nguy cơ bị lừa gạt.